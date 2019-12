Sunny Optical: Das muss man erstmal verdauen!

Weitere Suchergebnisse zu "Sunny Optical":

Per 17.12.2019, 01:52 Uhr wird für die Aktie Sunny Optical am Heimatmarkt Hong Kong der Kurs von 146.1 HKD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Elektronische Komponenten".

Unser Analystenteam hat Sunny Optical auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Fundamental: Die Aktie von Sunny Optical gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 26,32 insgesamt 50 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Elektronische Geräte und Komponenten", der 52,71 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Sunny Optical wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An zehn Tagen und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Dadurch erhält Sunny Optical auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.

3. Dividende: Derzeit schüttet Sunny Optical niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Elektronische Geräte und Komponenten. Der Unterschied beträgt 1,64 Prozentpunkte (0,47 % gegenüber 2,11 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".