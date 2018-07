Sunny Optical: Wie wird der Markt DARAUF reagieren?

Für die Aktie Sunny Optical stehen per 25.07.2018 140,2 HKD an der Heimatbörse Hong Kong zu Buche. Sunny Optical zählt zum Segment "Elektronische Komponenten".Die Aussichten für Sunny Optical haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".1. Dividende: Derzeit schüttet Sunny Optical niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Hardware. Der Unterschied beträgt 1,54 Prozentpunkte (0,58 % gegenüber 2,12 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

