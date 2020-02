Sunny Optical: Unmöglich!

Weitere Suchergebnisse zu "Sunny Optical":

Für die Aktie Sunny Optical aus dem Segment "Elektronische Komponenten" wird an der heimatlichen Börse Hong Kong am 29.02.2020, 12:01 Uhr, ein Kurs von 121.2 HKD geführt.

Wie Sunny Optical derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Sunny Optical anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 69,27 Punkten, was bedeutet, dass die Sunny Optical-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie ein "Hold"-Rating. Nun zum RSI25: Sunny Optical ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 65). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Hold"-Bewertung. Damit erhält Sunny Optical eine "Hold"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Sunny Optical investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,53 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Elektronische Geräte und Komponenten einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,56 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 26,32 und liegt mit 52 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Elektronische Geräte und Komponenten) von 55,31. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Sunny Optical auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.