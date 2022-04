Sunmaxx PVT: Start-up für photovoltaisch-thermische Systeme gewinnt MAHLE als Kooperationspartner und strategischen Investor

Dresden (ots) -- Photovoltaisch-thermische (PVT) Systeme erzeugen mithilfe von Sonnenenergie sowohl Strom als auch Wärme.- Sunmaxx PVT integriert automobiles Thermomanagement Know-how von MAHLE in seine PVT-Systeme und steigert deren Effizienz und Wirtschaftlichkeit erheblich.- MAHLE ist ein namhafter Zulieferer der Automobilindustrie und ein international führendes High-Tech-Unternehmen.Das Cleantech-Start-up Sunmaxx PVT teilt seine Kooperation mit dem Automobilzulieferer MAHLE mit. Sunmaxx PVT entwickelt innovative photovoltaisch-thermische Systeme. Diese nutzen Sonnenenergie für die Erzeugung von sowohl Strom als auch Wärme. Mit MAHLE gewinnt das Start-up einen namhaften Partner aus der Automobilbranche. Sunmaxx integriert hochentwickelte Thermomanagement-Lösungen von MAHLE, um seine PVT-Systeme noch effizienter und massentauglicher zu machen.Mit Sunmaxx PVT bringt der Gründer und Geschäftsführer Dr. Wilhelm Stein die dringend benötigte Energie- und Wärmewende voran: "Energieeffizienz ist das Gebot der Stunde. Mit einer Gesamteffizienz von über 80 Prozent maximiert Sunmaxx PVT den Nutzungsgrad der Sonneneinstrahlung. Dies ist besonders wichtig bei Anwendungen mit begrenzter Fläche. Wir sind überzeugt, dass unsere PVT-Module eine Schlüsselrolle bei der Dekarbonisierung unserer Gesellschaft spielen werden." Reine PV-Module nutzen nur einen begrenzten Anteil der eingestrahlten Sonnenenergie, der Großteil geht als Abwärme verloren. In den hybriden PVT-Modulen von Sunmaxx hingegen wird diese Wärme nutzbar gemacht und abgeleitet. Dadurch wird nicht nur der Ertrag der PV-Zellen verbessert, die Wärme wird auch dem Heizkreislauf zugeführt. Insbesondere in Verbindung mit Wärmepumpen stellt dies ein wirkungsvolles System für die Wärmeversorgung der Zukunft dar: für Ein- und Mehrfamilienhäuser, Bürogebäude, Industrie- und Gewerbeanlagen und für komplette kalte Nahwärmenetze.Mit der Integration von Thermomanagement-Lösungen von MAHLE verfügen die PVT-Module von Sunmaxx nun über das erprobte Know-how eines erfahrenen Entwicklungspartners der Automobilindustrie. "Dies ist eine ausgereifte und wirtschaftliche Technologie, die die hohen Standards der Automobilindustrie erfüllt und volle Kompatibilität zur Massenproduktion ermöglicht. Die Kombination von Solar- und Automotive-Know-how eröffnet völlig neue Potenziale zur Weiterentwicklung hochinnovativer Solarsysteme", so Dr. Wilhelm Stein, der auf fast zwei Jahrzehnte Management-Erfahrung im Solarbereich zurückblickt.Mit der Investition strebt Sunmaxx die Beschleunigung der Produktentwicklung, den Ausbau der Vertriebskanäle sowie die Vorbereitung auf die Produktion an."Mit dem strategischen Investment bei Sunmaxx PVT erschließen wir ein neues Geschäftsfeld für MAHLE im Markt für erneuerbare Energien", sagt Jumana Al-Sibai, Mitglied der Geschäftsführung und verantwortlich für den Geschäftsbereich Thermomanagement. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Sunmaxx PVT, denn wir können unsere fundierte und markterprobte Expertise im Thermomanagement in ein wichtiges Produkt außerhalb der Automobilbranche einbringen."Über Sunmaxx PVTSunmaxx PVT ist ein innovativer Entwickler von PVT-Systemen. Das seit 2021 aktive Cleantech-Start-up verbindet mit seiner weltweit einzigartigen Technologie Solar- und Automobil-Know-how in seinen Produkten zur Sektorkopplung. Damit möchte Sunmaxx PVT den Strom- und Wärmemarkt revolutionieren. Sunmaxx PVT verfolgt die Vision, komplett klimaneutrale Wohn-, Büro und Industriegebäude zu ermöglichen. Die Module des Dresdner Unternehmens sind massenproduktionstauglich und im Vergleich zu bisherigen PVT-Systemen kostengünstig. Neben der Bereitstellung von Wärme lassen sich die PVT-Module von Sunmaxx PVT auch zur passiven Kühlung von Gebäuden einsetzen.Über MAHLEMAHLE ist ein international führender Entwicklungspartner und Zulieferer der Automobilindustrie. Der Technologiekonzern ist heute in den Bereichen Antriebstechnologie und Thermomanagement mit einem klaren Fokus auf die Zukunftsthemen der Mobilität breit aufgestellt. Das Produktportfolio des 1920 gegründeten Unternehmens deckt alle wichtigen Bereiche entlang des Antriebsstrangs und der Klimatechnik ab. Jedes zweite Fahrzeug weltweit ist heute mit MAHLE Komponenten ausgestattet. Einen besonderen Schwerpunkt bei MAHLE stellt aktuell die Elektromobilität dar.Pressekontakt:PIABO PR GmbHMichelle DörnerCommunications Executivesunmaxx@piabo.nethttps://piabo.net/Original-Content von: Sunmaxx, übermittelt durch news aktuell