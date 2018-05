Suning verzeichnet beim Omni-Channel-Umsatz im 1. Quartal einen Anstieg von 46 %, während das Unternehmen seine Smart-Retail-Strategie stärkt

Nanjing, China (ots/PRNewswire) - Suning.com (002024.SZ) ("dasUnternehmen") - das Fortune-Global-500-Unternehmen und Chinas größterO2O-Einzelhändler mit Smart-Retail-Technologien im Besitz der SuningHoldings Group - hat für das 1. Quartal 2018 einenOmni-Channel-Umsatz in Höhe von 69,33 Milliarden RMB (ca. 11,023Milliarden USD[1]) bekannt gegeben, laut dem soeben veröffentlichtenFinanzbericht des Unternehmens ein Anstieg um 46,33 % im Vergleichzum Vorjahr. Zusammen mit anderen vielversprechenden Ergebnissenzeigt der Bericht, dass die innovative O2O-Smart-Retail-Strategie desUnternehmens (O2O kurz für "online-to-offline") ein großer Erfolgist.Dem Bericht zufolge generierte Suning.com einen Betriebsertrag von49,62 Milliarden RMB (ca. 7,889 Milliarden USD), ein Anstieg um 32,76% im Vergleich zum Vorjahr. Der Aktionären des Unternehmenszuzurechnende Nettogewinn war 111 Millionen RMB (ca. 17,649 MillionenUSD), ein Anstieg um 42,15 % im Vergleich zum Vorjahr.In den vergangenen sechs Quartalen war ein stabiles Wachstum vonSunings intelligentem Einzelhandelsgeschäft zu verzeichnen, wasbedeutet, dass das Unternehmen eine neue Entwicklungsstufe imOmni-Channel-Vertrieb erreicht hat. Im ersten Quartal 2018 betrug dasgesamte physische Online-Handelsvolumen von Suning.com einGesamtvolumen von 39,771 Milliarden RMB (ca. 6,323 Milliarden USD),ein Plus von 81,50 % im Vergleich zum Vorjahr. Außerdem stieg dieZahl der monatlich aktiven Suning.com APP-Nutzer im Vergleich zumVorjahr um 60,48 %. Im März 2018 erreichte die Zahl der mit derSuning.com APP generierten Bestellungen über 90,2 % desGesamtvolumens der Online-Bestellungen.Mit der Hilfe des gut etablierten O2O-Geschäfts und Cloud-Systemsvon Suning besitzt das Unternehmen insgesamt 4.141 physischeDirect-sale-Stores und 209 Suning-Retail-Cloud-Franchise-Stores(Stand 31. März 2018). Außerdem hat Suning 210 mit dem Internetverbundene Geschäfte eröffnet, mit dem Ziel, sein Geschäft inGroßstädten und Städten niedriger Ränge in China weiter auszubauen.Neben der Einzelhandelstochter setzten auch die Geschäftsbereiche"Logistik" und "Finanzdienstleistungen" von Suning ihr rasantesWachstum fort. Im Berichtszeitraum stieg der Umsatz von SuningLogistics (ohne Tian Tian Express) um 84,84 % im Vergleich zumVorjahr. Suning Financial Services (Zahlungsverkehr,Supply-Chain-Finanzierung usw.) verzeichnete einen Anstieg derPenetrationsrate um 257,8 %. Das Unternehmen hat zur stärkerenBekämpfung von Finanzbetrug auch eine Blacklist-Sharing-Plattform mitBlockchain-Technologie entwickelt.Klicken Sie hier, um die Finanztabellen von Suning anzuzeigen (nurChinesisch)http://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN201804191126040966_1.pdf[1] Mit einem Wechselkurs von 6.2894 RMB pro 1 USD errechnetInformationen zu SuningSuning wurde 1990 gegründet und ist eines der führendenHandelsunternehmen in China, mit zwei Aktiengesellschaften in Chinaund Japan. Im Jahr 2017 belegte die Suning Holding mit einemJahresumsatz von 65,7 Milliarden USD (412,95 Milliarden RMB) denzweiten Platz unter den 500 größten privaten Unternehmen in China.Mit der Mission "Leading the Ecosystem across Industries by CreatingElite Quality of Life for All" (Branchenübergreifend an der Spitzedes Ökosystems durch die Schaffung von herausragender Lebensqualitätfür alle) hat Suning sein Kerngeschäft über acht vertikale Branchengestärkt und erweitert: Suning.com, Logistik, Finanzdienstleistungen,Technologie, Immobilien, Medien & Unterhaltung, Sport und Investment.Suning.com wurde in der Liste der Fortune Global 500 des Jahres 2017aufgeführt.Weitere Informationen finden Sie unter www.suningholdings.comFoto -https://mma.prnewswire.com/media/685584/Suning_Life_Plaza.jpgPressekontakt:Edd RossH+K Strategies (London)Edd.Ross@HKstrategies.com+44-207-973-4470Original-Content von: Suning Holdings Group, übermittelt durch news aktuell