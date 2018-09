Suning unterstützt Salone del Mobile.Milano Shanghai bei der Vorbereitung im Stil des digitalisieren Zeitalters

- SUNING AUF DER THE RED NIGHT FÜR DIE BISHER BESTE SHOW -Shanghai (ots/PRNewswire) - Suning, Chinas größtes SmartRetailing-Unternehmen wurde gestern Abend als strategischerHauptpartner für den 3. Salone del Mobile.Milano Shanghai vorgestelltund begeisterte die Gäste mit seinen innovativenVerbrauchererfahrungen auf der "The Red Night", der exklusivenLaunchparty für die Ausstellung im November dieses Jahres.Branchenführer kamen in der stimmungsvollen Cha Villa zusammen, umdie bevorstehende Weltmesse zu feiern, die vom 22. bis 24. November2018 im Shanghai Exhibition Centre (SEC) stattfindet. Salone delMobile.Milano Shanghai ist der wichtigste internationale Event fürdie Möbel- und Interior-Design-Branche, die die Exzellenz von "Madein Italy" zur Schau stellt.The Red Night mit dem Veranstaltungsort als "Salone Red" folgteauf eine Pressekonferenz und vermittelte dem Publikum, worauf es sichfreuen kann. Auf der Show wurden Designprodukte vorgestellt, die sichdurch Funktionalität, Innovation und großartige Optik auszeichnen,zusammen mit xLux-Produkten, die klassische Eleganz und modernesDesign vereinen. Suning ist der strategische Hauptpartner für diesenEvent.Steven Zhang, der in Mailand ansässig und für die internationalenAmbitionen des Unternehmens verantwortlich ist, meinte dazu: "Dersich entwickelnde Verbrauchermarkt in China bietet ein enormesPotenzial für globale Design- und Fertigungsmarken. Suning strebt alsein Smart Retailer danach, lokale Verbraucher, insbesondere jüngereGenerationen, auf der Suche nach einem geschmackvollen undpersonalisierten Lebensstil zu leiten, der global geprägt ist. Alsstrategischer Hauptpartner für den Salone del Mobile betrachten wirdies als eine großartige Gelegenheit, um italienisches Design fürexklusive Einrichtungsgegenstände vorzustellen, und dabei einige derkreativsten Köpfe im In- und Ausland zusammenzubringen. Wir hoffen,dass wir als ein Beispiel für interkulturelle Kommunikation fungierenund innovative Geschäftsgespräche zwischen China und Italien in derdigitalisierten Ära inspirieren können. Der Vertreter von Suningpräsentierte in diesem Zusammenhang den kundenangepassten Wein vonF.C. Internazionale Milano als ein besonderes Geschenk für diesenbrillanten Event.Als führender Smart Retailer erforscht Suning neue Wege, umdifferenziertere und personalisiertere Produkte und Dienstleistungenfür globale Verbraucher bereitzustellen. Gleichzeitig entwickelt derchinesische Markt ein rapides Verlangen nach den High-End-Designs,dem Charm und der Qualität des innovativen italienischen Lifestyleund italienischer Inneneinrichtungen. Anfang des Jahres eröffneteSuning eine Geschäftsstelle in Mailand, um Partnerschaften mitexklusiven Marken auszuloten, die Zugang zum chinesischen Marktsuchen.Dieses Jahr findet der dritte Event des Salone del Mobile.MilanoShanghai statt. Der dreitägige Event verspricht den mehr als 40.000Besuchern einen Einblick in die Schönheit, Qualität, das Design, denLuxus und die Eleganz von Produkten "Made in Italy". Mehr als 100italienische Premiummarken sind vertreten, darunter AGRESTI undTechnoGym, mit denen Suning bereits zusammengearbeitet hat.The Red Night-Launchparty wurde zudem von hochkarätigen Gästenbesucht, darunter Michele Cecchi, dem Generalkonsul Italiens inShanghai, und Marco Sabetta, General Manager von Salone delMobile.Milano.Suning ist an acht Branchen beteiligt, einschließlich Smart Retailüber seine Tochtergesellschaft Suning.com, dem führenden "O2O'"(Offline-to-Online)-Retailer in China, der sich 2018 in die Liste derFortune Global 500 einreihte. Das Unternehmen spielt zudem einewichtige Rolle bei der China International Import Expo Trade Fair,die vom 5. Bis zum 10. November 2018 stattfindet. Angesichts dessteigenden Verbrauchs von High-End-Konsumgütern im chinesischenVerbrauchermarkt strebt Suning danach, seine geschäftlicheZusammenarbeit mit chinesischen Qualitätsmarken für Privat- undHeimleben durch diese globalen Möglichkeiten kontinuierlichauszubauen und konstruktivere Partnerschaften mit wichtigenBranchenvertretern zu etablieren.Informationen zu SuningSuning wurde 1990 gegründet und ist eines der führendenWirtschaftsunternehmen in China mit zwei Aktiengesellschaften inChina und Japan. 2018 lag Suning auf Platz 2 unter denTop-500-Unternehmen in Privatbesitz in China, mit einem Jahresumsatzvon 80,85 Milliarden USD (557,88 Milliarden RMB). Getreu seinerMission "Vorreiter für das Ökosystem in allen Branchen zu sein undeine erstklassige Lebensqualität für alle zu schaffen", konnte Suningsein Kerngeschäft in acht vertikalen Branchen festigen undexpandieren: Suning.com, Logistik, Finanzdienstleistungen,Technologie, Immobilien, Sport, Medien/Unterhaltung und Investment,wobei es Suning 2017 und 2018 auf die Global Fortune 500-Listeschaffte.Weitere Informationen finden Sie auf www.suningholdings.comFoto -https://mma.prnewswire.com/media/744157/Suning_Red_Night.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/744158/Suning_wine_gift.jpgPressekontakt:Edd RossH+K Strategies (London)Edd.Ross@HKstrategies.com+44-207-973-4470Original-Content von: Suning Holdings Group, übermittelt durch news aktuell