Suning und MGM enthüllen am 8. Juni offiziell das 5-Sterne Bellagio Hotel in Shanghai

- NEUES BELLAGIO IN ÜBERSEE FOLGT ALS ERSTES DEM ORIGINAL IN LASVEGAS -- OFFIZIELLE ERÖFFNUNG SPIEGELT SUNINGS KNOW-HOW IMHIGH-END-LUXUSBEREICH WIDER -- SUNING ALS STELLVERTRETENDER LEITER DES REISEZIELS IMART-DÉCO-STIL-Shanghai (ots/PRNewswire) - Suning Real Estate - einTochterunternehmen des chinesischen Industrieriesen Suning HoldingsGroup - und MGM werden am 8. Juni 2018 offiziell das neue BellagioShanghai eröffnen - das erste internationale Hotel, das dem Vorbildder berühmten Bellagio Towers in Las Vegas folgen wird.Wunderschön an den Ufern des Suzhou gelegen, verfügt das vomArt-déco-Stil inspirierte Bellagio Shanghai über einen Panoramablicküber die futuristische Skyline von Pudong, the Uferpromenade von TheBund und den Finanzbezirk von Lujiazui. Das Hotel befindet in derNähe der Nanjing Road, einer der belebtesten Einkaufsmeilen der Weltund Chinas größtem Gebäude, dem 632 Meter hohen Shanghai Tower aneinem idealen Standort für ein elitäres Kundenklientel in Chinasgrößter Stadt.Zu den Designmerkmalen des Bellagio Shanghai gehört einviergeschossiges Atrium, in dem LED-Bildschirme montiert wurden, dieeine Illusion der weltbekannten Wasserspiele erzeugen, die sich vordem Originalgebäude in Las Vegas befinden.Als Unternehmensinhaber des Bellagio Shanghai wird die Suning RealEstate die Aufsicht über das Hotel übernehmen und sichstellvertretend mit der chinesischen Zweigstelle der MGM ResortsInternational, der Diaoyutai MGM Hospitality um die Leitung desHotels kümmern. Dieser Deal spiegelt die Wichtigkeit dessen wider,dass sich Suning, eines der größten, nicht staatlichen UnternehmenChinas in ein neues Zeitalter diversifizierter Verbrauchsszenarienund Orte für Luxuserlebnisse aufmacht.Herr Zhang Jindong, Vorsitzender der Suning Holdings Group sagt:"Dass wir das Bellagio nach China bringen, zeigt nicht nur SuningsKnow-how und Ehrgeiz, nicht nur im allgemeinen Einzelhandel tätig zusein, sondern eine einzigartige Erfahrung für den Verbraucher zuschaffen, indem durch eine Zusammenarbeit mit einer derherausragendsten Marken der Welt trendigere und hochwertige Produkteund Dienstleistungen angeboten werden."Suning hat große Ziele für die Entwicklung des Konsums vonLuxusartikeln in China. Das Immobilienunternehmen Suning dieEröffnung von weitere 100 Luxushotels und möchte zukünftig der größteFlaggschiffbetreiber des Landes in der Hotelbranche werden. Zusammenmit dem Bellagio hat das Unternehmen zusammen mit renommierten Markenbereits dutzende Luxushotels in verschiedenen erst- und zweitrangigenGroßstädten des Landes eröffnet.Vor dem Hintergrund des Standorts des Hotels wirkt dieInneneinrichtung mit Akzenten aus dem Art-déco-Stil schlank undanspruchsvoll. Die geräumigen und wunderschön gearbeiteten Zimmersind das Werk von WATG and Wimberly Interiors, einem der weltweitführenden Designberater in der Hotelbranche. Einige Zimmer verfügenüber große private Terrassen, während die Gäste in Suiten in denGenuss eines eigenen Butlers kommen.William M. Scott IV, Präsident von MGM Asia Pacific undgeschäftsführender Gesellschafter und Geschäftsführer von DiaoyutaiMGM Hospitality fügt hinzu: "Wir bringen das Bellagio mit der Seeleund dem Geist der Legenden nach China, die in Las Vegas begonnenhaben. Hier in Shanghai können die Gäste ebenfalls das einzigartigeund entscheidende Gefühl und den Flair des Bellagio erleben. Dieserreichen wir durch die Kooperation von MGM und Suning, die beide dasZiel von höchster Qualität und bestem Service verfolgen."Der preisgekrönte Koch Julian Serrano, der als eines der bestenKochtalente Amerikas gilt, hat sein italienisches Restaurant LAGO vonLas Vegas in das Bellagio Shanghai gebracht und verspricht seinenGästen moderne italienische Küche. Für diejenigen, die eher dereinheimischen Küche zugeneigt sind, gibt es das Restaurant Mansion onOn mit Gerichten mit Shanghaier und kantonesischer Küche. Es wirderwartete, dass durch die Ankunft dieser Weltklasselokale ein neuerStandard für die Restaurantszene vor Ort gesetzt wird.Ein weiteres Highlight ist beispielsweise ein natürlichbeleuchteter, säulenfreier großer Ballsaal mit sieben Meter hohenDecken. Außerdem stehen ein großzügiger Veranstaltungs-,Unterhaltungs- und Besprechungsraum sowie ein luxuriös ausgestatteterWellness- und Fitnessbereich zur Verfügung, wo sich die Gäste erholenund mit diversen Wellnessbehandlungen verwöhnen lassen können.Weitere Informationen und Bilder über das Bellagio Shanghai findenSie unter: http://www.bellagioshanghai.comÜber SuningSuning wurde im Jahr 1990 gegründet und ist eines der führendenchinesischen Wirtschaftsunternehmen mit zwei Gesellschaften in Chinaund Japan. Im Jahr 2017 belegte die Suning Holding den zweiten Rangunter den Top 500 der chinesischen Unternehmen in Privatbesitz underzielte einen Jahresertrag von 65,7 Milliarden USD (412,95Milliarden RMB). Mit seiner Mission "Führung des Ökosystems überIndustrien durch Schaffen eines hochqualitativen Lebens für alle"(Original: "Leading the Ecosystem across Industries by Creating EliteQuality of Life for All") hat Suning sein Kerngeschäft durch achtvertikale Industrien gestärkt und erweitert: Suning.com, Logistik,Finanzdienstleistungen, Technologie, Immobilien, Medien &Unterhaltung, Sport und Investment, wobei Suning.com im Jahr 2017 aufder Furtune-Global-500-Liste aufgeführt war.Weitere Informationen finden Sie unter www.suningholdings.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/695598/Bellagio_Shanghai.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/695601/Bellagio_Shanghai_Lobby.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/695602/Guest_Room.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/695604/Chef_Julian_Serrano.jpgPressekontakt:Edd RossH+K Strategies (London)+44-207-973-4470Edd.Ross@HKstrategies.comOriginal-Content von: Suning Holdings Group, übermittelt durch news aktuell