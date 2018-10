Suning übernimmt aktive Rolle auf der China International Import Expo

Intelligenter Einzelhandel kurbelt Importnachfrage anNanjing, China (ots/PRNewswire) - Suning Holdings Group('Suning'), der führende chinesische Unternehmensgigant, meldeteheute seine aktive Teilnahme an der China International Import Expo(CIIE) sowie die Durchführung des '2018 Suning Global Supply ChainSummit' am 6. November.Die CIIE, die am 5. November in Shanghai beginnen wird, ist dieerste von der chinesischen Regierung organisierte Messe, die sichganz dem Thema 'Import' widmet. Laut ihrer offiziellen Webseitehandelt es sich bei der CIIE um Chinas erste Messeveranstaltung, dieUnternehmen bei der Handelsliberalisierung und wirtschaftlicherGlobalisierung unterstützen und den chinesischen Markt aktiv für dieWelt zugänglich machen soll. Insgesamt werden 2800 Unternehmen aussämtlichen G20-Mitgliedsstaaten sowie 50 Länder und Regionen, dieTeil der One Belt, One Road-Initiative sind, an der Messe teilnehmen.Als führender, intelligenter Einzelhandelsbetrieb in China konnteSuning langfristige Kooperationen mit zahlreichen internationalenMarken etablieren und während der letzten zwei Jahrzehnte in Bezugauf den Import qualitativ hochwertiger Produkte, insbesondereElektrogeräte, als Vorreiter im Bereich Kundendienst in Chinaagieren. Während der letzten Jahre hat Suning neue Möglichkeitenerkundet, um mehr Qualitätsprodukte zu schaffen und zu beziehen,damit der wachsenden Nachfrage nachgekommen werden kann, die ausChinas erhöhten Konsumansprüchen hervorgeht. Auf der CIIE wirdSuning nach Möglichkeiten für weitere Partnerschaften mitinternationalen Marken suchen und geht davon aus, potentielle Partnerausfindig machen zu können.Im vergangenen Monat gab Suning seinen '2018-2020 GlobalProcurement Plan' bekannt, der darauf ausgerichtet ist, denEinkaufsumfang des Unternehmens zu erweitern sowie Qualitätsprodukteund -dienstleistungen auf globaler Ebene anzubieten."Wir beabsichtigen, im Laufe der kommenden zwei Jahre Waren imWert von 10 Milliarden Euro zu importieren", so Sun Weimin, ViceChairman von Suning.com. "Die CIIE dient uns als ausgezeichnetePlattform, auf so viele aufregende Marken wie nur möglich zu treffen.Wir gehen davon aus, während der Veranstaltung mindestens 1000verschiedene Produkte und Dienstleistungen zu importieren, die bishernoch nicht auf dem Inlandsmarkt erhältlich sind."Suning wurde offiziell von der Regierung dazu ernannt, bei derAnwerbung ausstellender Unternehmen unterstützend zur Seite zu stehenund konnte seine langjährigen Partner wie A.O Smith, Whirlpool undMetcash, um nur einige zu nennen, erfolgreich zur Teilnahme bewegen.Der von Suning in 2016 erworbene FC Internazionale Milano und LAOX,einer der größten Elektrofachhändler Japans, werden in der ServiceTrade Exhibition Area vertreten sein. FC Internazionale Milano wirdals einziger Fußballverein auf der CIIE präsent sein.Am 6. November wird Suning seinen '2018 Suning Global Supply ChainSummit' abhalten, um Akteure aus der Einzelhandelsindustrieeinschließlich ihrer Partner und Einzelhandelsunternehmen sowieRegierungsbeamte zusammenzubringen. Hier sollen Meinungenausgetauscht, die Zukunftsaussichten der Einzelhandelsindustriebesprochen und neue Möglichkeiten erschlossen werden, die aus ChinasBestreben, Übersee-Importe für den Welthandel mit Gütern undDienstleistungen zugänglich zu machen, hervorgehen. Darüber hinaussoll diskutiert werden, inwiefern Chinas Retailkonzept zurgemeinsamen Entwicklung von sowohl nationalen als auchinternationalen Marken beitragen kann.Informationen zu SuningDie Suning Holdings Group (Suning) wurde 1990 gegründet und giltals eines der führenden Wirtschaftsunternehmen in China mit jeweilseiner Aktiengesellschaft in China beziehungsweise Japan. Im Jahr 2018lag Suning unter den Top 500 der sich in Privatbesitz befindlicherUnternehmen in China mit einem jährlichen Umsatz von 80,85 MilliardenUSD (557,9 Milliarden RMB). Im Sinne seiner Mission als "Vorreiterfür das Ökosystem in allen Branchen zu agieren und eine erstklassigeLebensqualität für jedermann zu schaffen" festigte und expandierteSuning sein Kerngeschäft in acht vertikalen Branchen: Suning.com,Logistik, Finanzdienstleistungen, Technologie, Immobilien, Medien undUnterhaltung, Sport und Investment, wobei Suning.com es sowohl 2017als auch 2018 auf die Global Fortune 500-Liste schaffte.Weitere Informationen finden Sie unter www.suningholdings.com.Pressekontakt:Edd RossH+K Strategies (London)Edd.Ross@HKstrategies.com+44-207-973-4470Original-Content von: Suning Holdings Group, übermittelt durch news aktuell