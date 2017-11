Suning eröffnet vier weitere unbemannte Stores in China

Innovative unbemannte Stores erobern das ganze LandNanjing, China (ots/PRNewswire) - Suning Commerce Group, einFortune Global 500-Unternehmen in Besitz der Suning Holdings Group("Suning" oder "die Gruppe"), ein chinesischer Handelsriese, hat kurzvor dem landesweit größten Einkaufstag, dem "11/11 ShoppingFestival", die Eröffnung von vier weiteren unbemannten,automatisierten Stores in China angekündigt.Nach dem ersten Self-Service-Store "Suning Sports Biu" in Nanjing,der im August die Türen öffnete, hat Suning Anfang dieser Woche inSchanghai seinen zweiten kassiererlosen Store eingeweiht. In Peking,Chongqing und Xuzhou sollen in Kürze drei weitere Stores folgen. Dieneuen Stores warten mit einem breiteren Produktangebot auf. Sieverkaufen nicht nur Sportartikel und Souvenirs bekannter Fußballclubs(wie F.C. Internazionale Milano), sondern auch Gadgets, persönlicheElektronikartikel, Lebensmittel und FMCG-Produkte, um möglichst vieleVerbraucherwünsche abzudecken."Der 'Biu'-Store ist die neueste Innovation in Sunings 'SmartRetail'-Konzept", sagte Zhang Jindong, Chairman der Suning HoldingsGroup. "Suning betreibt mehr als 1.500 stationäre Geschäfte, dieschon vor Jahren in datengestützte Smart-Stores verwandelt wurden.Suning hat umfangreiche Erfahrung im Offline-Geschäft und einenVorsprung im O2O-Einzelhandel. Sein unbemanntes Store-Modell hat dieKonzept- und Versuchsphase erfolgreich abgeschlossen und ist jetztbereit für die Kommerzialisierung. Diese Stores bietenKostenvorteile, sind technologisch ausgeklügelt und reproduzierbar.Die technisch versierten Verbraucher von heute erwarten einneuartiges Einkaufserlebnis, und dadurch entstehen für die Brancheneue Chancen. Suning will seine Kunden durch die bestmöglichenServiceleistungen unterstützen", fügte Zhang hinzu.Sunings unbemannte Stores verwenden verschiedene Technologien,beispielsweise Gesichtserkennungstechnologie,Radiofrequenzidentifizierung (RFID), Big-Data-Analyse und hauseigeneOnline-Finanzdienstleistungen. Sie bieten ein reibungslosesEinkaufserlebnis und einen schnelleren Bezahlvorgang alsvergleichbare Stores für ein optimiertes Benutzererlebnis. Highlightssind unter anderem:- Gesichtserkennung -- nach dem Hinterlegen einer Bankkarte undEinrichten der Gesichtserkennung auf der Suning Finance App könnendie Kunden das Geschäft betreten, indem sie von der am Eingangplatzierten Kamera ihr Gesicht scannen lassen.- Müheloses Einkaufserlebnis -- zum Kassieren müssen die Kunden nurmit ihren Einkäufen an der elektronischen Kasse vorbeigehen. DankGesichtserkennung und RFID-Technologie erkennt das System denKunden und die Artikel automatisch. In weniger als 15 Sekunden istman an der Kasse durch.- Analyse von Kundenverkehr und -strom -- mittels Überwachungskamerasund einem von Suning entwickelten Algorithmussystem wird derKundenstrom in den Stores berechnet und analysiert, um dieProduktplatzierung und Betriebsabläufe zu optimieren.Mit jahrelanger Erfahrung beim Betrieb von ungefähr 4.000selbstlaufenden Stores und Outlets für verschiedeneKonsumentengruppen plant Suning die Erweiterung seiner SKU-Palette inden unbemannten Stores, um die Produktvielfalt zu erhöhen. Bei denunbemannten Stores kommt außerdem AR-Technologie zum Einsatz(AR=Augmented Reality), um Artikel kreativ zu präsentieren und dieRaumnutzung zu optimieren.Informationen zur Suning Holdings GroupSuning wurde im Jahre 1990 gegründet und ist mit 180.000Mitarbeitern sowie zwei börsennotierten Unternehmen in China undJapan eines der führenden Handelsunternehmen in China. Im Laufemehrerer Jahrzehnte, die von anhaltendem Wachstum und Wandel geprägtwaren, konnte sich Suning in sechs Branchen etablieren. 2017 belegteSuning den zweiten Platz auf der Liste der 500 größten chinesischennichtstaatlichen Unternehmen und zum ersten Mal in derFirmengeschichte wurde Suning Commerce unter der Suning HoldingsGroup 2017 in der Liste der Fortune Global 500 aufgeführt.Weitere Informationen finden Sie unter:http://www.suningholdings.com/cms/en/index.htmFoto - https://mma.prnewswire.com/media/601609/Suning.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/601610/Suning.jpgPressekontakt:Lyrin LinBrand ManagerHandy: +86-186-5166-7227E-Mail: linyue@cnsuning.comOriginal-Content von: Suning Holdings Group, übermittelt durch news aktuell