Boao, China (ots/PRNewswire) - Suning, der führendeOmni-Channel-Einzelhändler mit führenden Smart-Retail-Technologien inChina, hat auf dem Boao Forum for Asia (BFA) 2018 enthüllt, wie derintelligente Einzelhandel die zukünftige Entwicklung des Businessumgestalten wird. Der Eigentümer von Suning.com, einemFortune-Global-500-Unternehmen, enthüllte seinen Bericht bei derPodiumsdiskussion "Intelligent Industries Serving for Better Life"(Intelligente Branchen für ein besseres Leben), auf der am 9. Aprilebenfalls ein neues Whitepaper zum intelligenten Einzelhandel im Jahr2018 veröffentlicht wurde.Das diesjährige Boao Forum for Asia (BFA), das vom 8. - 11. Aprilin Boao, einer Stadt in der südchinesischen Provinz Hainanstattfindet, steht unter dem Thema "An Open and Innovative Asia for aWorld of Greater Prosperity" (Ein offenes und innovatives Asien zumWohle der Welt). Den 40 Jahren der Reform- und Öffnungspolitik Chinasgewidmet, sind die Schlüsselwörter der Tagung "Reform", "Öffnung" und"Innovation". Wenn es um das Geschäft geht, hat die heutigetechnologiegetriebene Transformation diese bereits zu den größtenaufkommenden Trends der Einzelhandelsbranche gemacht.Herr Sun Weimin, Vizepräsident von Suning.com, sagte auf derVeranstaltung: "Der Einzug des intelligenten Einzelhandels bedeutet,dass die Datamation aller Einzelhandelsfaktoren, u. a. Produkte,Logistik und Checkout-Prozess, ein intelligenterer Einkauf, einintelligenterer Verkauf und intelligentere Dienstleistungen,angewandte technologische Innovationen wie Omni-Channels, Internetder Dinge (IoT), Big-Data-Analysen, künstliche Intelligenz (KI),erweiterte Realität (Augmented Reality, AR) und virtuelle Realität(VR) allgegenwärtig werden." Das lineare ModellHerstellen/Verkaufen/Verbrauchen wird von dem ModellErfahrung/Kaufen/Herstellen abgelöst werden. Der Kernzweck ist,stetig bessere Produkte und Dienstleistungen anzubieten, um dieZufriedenheit der Verbraucher und die Gewinne der Branche zu erhöhenund so Menschen bessere Lebenserfahrungen zu bieten und den Konsum zufördern."Das Whitepaper "2018 Better Life - Smart Retail" (Besseres Leben2018 - intelligenter Einzelhandel), das auf der Veranstaltungveröffentlicht wurde, enthält Forschungen zu den Praktiken desintelligenten Einzelhandels der größten Player der Branche, darunterSuning, Alibaba und JD. Die Studie teilt eine Analyse zukünftigerTrends, Prognosen, Chancen und Herausforderungen der Branche unddemonstriert ein Ökosystem des intelligenten Einzelhandels in Chinafür Verbraucher, Unternehmen, Experten und Fachkräfte. In demWhitepaper wird angemerkt, dass das wachsende Streben der Verbrauchernach einem besseren Leben und qualitativ hochwertigenEinkaufserlebnissen der Antrieb für weitere Entwicklungen imintelligenten Einzelhandel sein wird, während die technischenInnovationen und die Fähigkeit, alle Konsumfaktoren und -szenarien zuintegrieren, von wesentlicher Bedeutung sind.Als vorausschauend denkendes O2O-Einzelhandelsunternehmen mit über27 Jahren Erfahrung und 600 Millionen registrierten Kunden indiversifizierten Branchen hat Suning seine eigenen Vorteile genutzt,um neue Gelegenheiten der Revolution zu ergreifen. Auf der Strategieder Weiterentwicklung des intelligenten Einzelhandels basierend,bringt Suning zahlreiche innovative Geschäftspraktiken, um die hohenAnsprüche der Verbraucher zu erfüllen. Zu diesen gehören der SuningCloud Store, der Suning.com Direct-sales Store, der unbemannteBiu-Store von Suning, Suning Ji Wu und SuFresh. Die Strategie vonSuning wird auch eine intelligente Lösung für die Einführung einerÄra des 3D-Drucks in der Einzelhandelsbranche und das Vorantreibeneiner effizienten Geschäftsentwicklung anbieten. Es wird erwartet,dass Suning in den nächsten drei Jahren 15.000 mit dem Internetverbundene Geschäfte eröffnen wird, und das Unternehmen plant, bis2020 insgesamt 20.000 in Betrieb zu haben.Informationen zu SuningSuning wurde 1990 gegründet und ist eines der führendenHandelsunternehmen in China, mit zwei Aktiengesellschaften in Chinaund Japan. Im Jahr 2017 belegte die Suning Holding mit einemJahresumsatz von 65,7 Milliarden USD (412,95 Milliarden RMB) denzweiten Platz unter den 500 größten privaten Unternehmen in China.Mit der Mission "Leading the Ecosystem across Industries by CreatingElite Quality of Life for All" (Branchenübergreifend an der Spitzedes Ökosystems durch die Schaffung von herausragender Lebensqualitätfür alle) hat Suning sein Kerngeschäft über acht vertikale Branchengestärkt und erweitert: Suning.com, Logistik, Finanzdienstleistungen,Technologie, Immobilien, Medien & Unterhaltung, Sport und Investment.Suning.com wurde in der Liste der Fortune Global 500 des Jahres 2017aufgeführt.Weitere Informationen finden Sie unter www.suningholdings.com