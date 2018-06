Nanjing, China (ots/PRNewswire) - Suning.com, ein "Fortune Global500"-Unternehmen im Besitz der Suning Holdings Group ("Suning"), wirdin der 15. Ausgabe der Liste "Die 500 wertvollsten Marken Chinas"(China's 500 Most Valuable Brands) geführt - mit einem Markenwert von23 Milliarden RMB. Es belegt Platz 13 auf der Liste und Platz 1 imEinzelhandelssegment.Die Liste der 500 wertvollsten Marken Chinas wird von World BrandLab herausgegeben - der weltweit führenden unabhängigenBeratungsfirma für Markenbewertung und Marketingstrategie. Die Firmabewertet den Markenwert von Unternehmen nach drei Kriterien:Finanzleistung, Kundeneindruck und Markenbewusstsein. Der Gesamtwertder 2018 auf der Liste erscheinenden Marken beträgt 1,844 BillionenRMB. In Folge seines starken Wachstums bei den Erträgen und imMarkenbewusstsein wurde für Suning.com ein Markenwert von 23Milliarden RMB ermittelt - im Vergleich zum Vorjahr ein Zuwachs von19 Prozent.Suning.com verzeichnete 2017 ein deutliches finanzielles Wachstum.Es erzielte einen Betriebsertrag von 187 Milliarden RMB - imVergleich zum Vorjahr ein Zuwachs von 24,67 Prozent. Im erstenQuartal 2018 erzielte Suning.com Omni-Kanal-Umsätze von 69,33Milliarden RMB - im Vergleich zum Vorjahr ein Zuwachs von 46,33Prozent."Innovative Technologien wie künstliche Intelligenz, 'Big Data'und 'Blockchain' bieten neue Chancen für die Steigerung desMarkenwerts", so Robert Mundell, Chairman des World Brand Laboratory,Nobelpreisträger und Wirtschaftswissenschaftler.2017 hat Suning seine Strategie "Intelligenter Einzelhandel"(Smart Retail) vorgestellt, die auf intelligente Beschaffung,intelligentes Verkaufen, intelligente Dienste, intelligente Logistikund intelligente Geschäftsmodelle abzielt. Die Strategie erfüllt undübertrifft die Erwartungen der Verbraucher. Ziel ist es,individualisierte Waren und Dienstleistungen in diversifiziertenVerbrauchsszenarien anzubieten, um so das Einkaufserlebnis zuverbessern. Beim vergangenen "6.18 Shopping Festival" konnte Suningein Umsatzplus von insgesamt 121 Prozent verbuchen. Dies spiegelt diezunehmende Reputation wider, die die Marke unter Kunden genießt, undverkörpert den Erfolg der "Smart Retail"-Strategie.Daneben hat sich Suning aktiv in Programmen sozialerUnternehmensverantwortung eingebracht. Bis Ende 2017 hatte Suningüber 1,1 Milliarden RMB zum Gemeinwohl beigetragen - für dieBewältigung von Katastrophen, für Bildung, für die Armutsbekämpfung,für den Umweltschutz und andere Felder."China ist in eine neue Ära qualitätsorientierten Konsumseingetreten. Das eröffnet für die Entwicklung lokaler Marken einenbreiten Markt", so Sun Weimin, Vice Chairman von Suning.com. "Alseine der führenden Einzelhandelsmarken ist Suning stolz darauf, unterden 500 wertvollsten Marken Chinas geführt zu werden, und stellt sichdabei fortlaufend der Verantwortung, die Wettbewerbsfähigkeitchinesischer Marken zu verbessern."Informationen zu SuningSuning, gegründet 1990, ist eines der führenden Handelsunternehmenin China, mit jeweils zwei Publikumsgesellschaften in China undJapan. 2017 rangierte die Suning Holding auf Platz zwei der führenden500 Privatunternehmen in China - mit Jahresumsätzen von 65,7Milliarden USD (412,95 Milliarden RMB). Mit seinem Leitbild, "durchdas Schaffen hervorragender Lebensqualität für alle Menschenbranchenübergreifend das 'Ökosystem' anzuführen, hat Suning seinKerngeschäft über acht vertikale Branchen gestärkt und erweitert:Suning.com, Logistik, Finanzdienstleistungen, Technologie,Immobilien, Medien und Unterhaltung, Sport sowie Investment.Suning.com wurde auf der Liste der "Fortune Global 500"-Unternehmen2017 geführt.Weitere Informationen erhalten Sie unter www.suningholdings.com.Pressekontakt:Edd RossH+K Strategies (London)Edd.Ross@HKstrategies.com+44-207-973-4470Original-Content von: Suning Holdings Group, übermittelt durch news aktuell