Suning.com weist Betriebsergebnis von 37 Milliarden USD aus, schafft es auf Fortune Global 500-Liste 2019

Nanjing, China (ots/PRNewswire) - Suning.com, eineTochtergesellschaft der Suning Holdings Group ("Suning"), schaffte es2019 mit einem Betriebsergebnis von 37 Milliarden USD nach 2017 zumdritten Mal auf die Fortune Global 500-Liste. Suning.com hat sichdabei gegenüber dem Vorjahr um 94 Plätze verbessert und gehört zu den5 wachstumsstärksten Unternehmen auf der Liste.Fortune Global 500 ist die bekannteste und maßgeblichste Liste zurBewertung der weltgrößten Unternehmen. Seit 2008 ist die Zahl derchinesischen Unternehmen auf der Liste erheblich angestiegen. Indiesem Jahr waren es 129, womit China zum allerersten Mal überhauptmengenmäßig den Spitzenplatz belegt.Laut der Liste erwirtschafteten die 500 in diesem Jahr geführtenUnternehmen ein Betriebsergebnis von insgesamt fast 32,7 BillionenUS-Dollar, das sind 8,9 % mehr als im Vorjahr. Mit einemBetriebsergebnis von 37 Milliarden USD war 2018 für Suning.com einErfolgsjahr. Das prozentuale Wachstum von 30,35 % liegt deutlich überdem Branchendurchschnitt.Das führende chinesische Einzelhandelsunternehmen Suning.combegann 2009 seine Online-to-Offline-Umstellung und wurde zu einemWegbereiter mit vergleichbarem Wachstum im Online- undOffline-Segment. Suning.coms Halbjahresbericht prognostiziert für daserste Halbjahr 2019 einen Nettogewinn zwischen 2,1 und 2,3 Mrd. Yuan(ca. 300 bis 330 Mrd. USD).Anfang des Jahres übernahm Suning das Kaufhaus Wanda DepartmentStore und meldete den Erwerb einer Beteiligung an Carrefour China von80 %. Damit stärkt das Unternehmen seine Präsenz in den SegmentenKaufhäuser und schnelllebige Konsumgüter (FMCG) und baut seinFull-Scenario-Einzelhandelsmodell mit komplettem Produktsortimentweiter aus. Beim zurückliegenden 6/18 Shopping Festival schnelltenbei Suning.com im Jahresvergleich die Omnichannel-Bestellungen um 133% und das FMCG-Geschäft um 245 % nach oben. Mit Stichtag Ende Junibesitzt Suning.com um die 15.000 eigenbetriebene undFranchise-Stores, darunter fast 6.000 Suning Xiaodian(Nahversorgungs-Minimärkte).Suning verfolgt seit 2017 seine Smart Retail-Strategie mit denKernkonzepten Smart Sourcing, Smart Selling, Smart Services, SmartLogistics und Smart Types of Business. In den vergangenen drei Jahrenverzeichnete Suning ein zweistelliges Wachstum beimEinzelhandelsergebnis und erwarteter Wertsteigerung. Diesunterstreicht die Zukunftsausrichtung seiner Smart Retail-Strategiefür das Online- und Offline-Geschäft. 2019 soll der Smart Retail-Plankonkretisiert und beschleunigt werden. Der Zugang zur Kaufhaus- undFMCG-Lieferkette bedeutet, dass Suning seine Einzelhandelskapazitätweiter stärken kann.Zhang Jindong, Chairman der Suning Holdings Group sagte: "DieZukunft des Einzelhandels ist die perfekte Harmonie aus Online- undOffline-Geschäft. Suning wird die Smart Retail-Strategieweiterentwickeln und sich im Segment an die Spitze setzen, um Kundenin China und im Rest der Welt besser zu bedienen."Informationen zur Suning Holdings GroupSuning wurde im Jahre 1990 gegründet und ist mit zweibörsennotierten Unternehmen in China bzw. Japan eines der führendenHandelsunternehmen in China. 2017 belegte Suning Holding unter den500 größten Privatunternehmen in China den zweiten Platz mit einemJahresumsatz in Höhe von 65,7 Mrd. USD (412,95 Mrd. RMB). Suningsselbsterklärte Mission ist die "Führerschaft im Ökosystem quer durchalle Industrien durch Verbesserung der Lebensqualität für alleMenschen". Das Unternehmen hat sein Kerngeschäft in acht vertikalenMärkten gestärkt und ausgebaut: Suning.com, Logistik,Finanzdienstleistungen, Technologie, Immobilien, Medien undUnterhaltung, Sport und Investment. Suning.com schaffte es 2017 und2018 auf die Liste der Fortune Global 500.Weitere Informationen finden Sie unter www.suningholdings.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/950115/Suning.jpgPressekontakt:Edd Rossedd.ross@hkstrategies.com+44 207 973 4470Original-Content von: Suning Holdings Group, übermittelt durch news aktuell