Suning.com verzeichnet 30,35% Wachstum in 2018 gegenüber dem Vorjahr

Nanjing, China (ots/PRNewswire) - Suning.com (002024.SZ), Chinasgrößter O2O (online-to-offline)-Smart-Retailer, gab einen Umsatz von244,96 Milliarden RMB (36,479 Milliarden USD) bekannt, ein Plus von30,35% im Vergleich zum Vorjahr. Das Umsatzvolumen konnte einWachstum von 38,39% verzeichnen und erreichte 336 Milliarden RMB(50,16 Milliarden USD). Das den Aktionären zuzurechnendeNettoergebnis belief sich auf 13,328 Milliarden RMB (1,984 MilliardenUSD).Starkes Wachstum im Online- und Offline-Geschäft2018 gab Suning seine Smart-Retail-Entwicklungsstrategie bekannt,die darauf abzielt, die Geschäftsausweitung sowohl online als auchoffline zu beschleunigen. Die Finanzzahlen bestätigen die bestePerformance des chinesischen Unternehmens im letzten Jahr und zeigendas bemerkenswerte Ergebnis seiner Smart-Retail-Strategie.Das Unternehmen besitzt 11.064 konventionelle Offline-Geschäfteauf dem chinesischen Festland, in Hongkong und Japan für vielfältigeVerbrauchszenarien, darunter Suning Retail Cloud Franchise-Läden,SuFresh (Supermärkte für frische Lebensmittel), Suning-Mini-Märkteund Redbaby (Geschäfte für Mutter und Kind).Das Online-Geschäft von Suning.com verbessert sich weiterhin. 2018stieg der Umsatz beträchtlich um 64,45% an und liegt damit deutlichüber dem Branchendurchschnitt mit einem Umsatzvolumen von 208,354Milliarden RMB. Die Anzahl der registrierten Mitglieder erreichte 407Millionen.Dank seiner strategischen Partnerschaften mit RT-Mart, LotusMarket und Auchan konnte Suning sein Warengruppenmanagement stärkenund die Effizienz seiner Lieferkette verbessern. Bis Ende 2018erreichte Sunings Verkauf von Haushaltsgeräten den ersten Platz aufdem nationalen Markt für Haushaltsgeräte (China), der damit 22,1% desMarktanteils ausmacht.Gestärkte Logistik, Finanzdienstleistungen und technologischeLeistungsfähigkeitSuning hat beständig in den Aufbau der Retail-Infrastruktur, wieLogistik, Finanzen und Technologie, investiert, um seineDienstleistungen, Produkte und Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt zuverbessern.Suning Logistics und Tian Tian Express verfügen über eineLagerfläche von insgesamt 9,5 Millionen Quadratmetern, ein Wachstumvon 38,48% gegenüber dem Vorjahr. Das Logistiknetzwerk umfasst 351Städte auf Präfekturebene und 2.858 Bezirke und Landkreise.Suning Financial Services konnte 55% mehr Transaktionsvolumen imVergleich zum Vorjahr verzeichnen und das Gesamtvermögen der SuningBank stieg seit Anfang des Jahres um 116% an. Im Dezember 2018startete Suning Financial Services die Runde C für Kapitalerhöhungund Aktienexpansion mit einer auf die Investition folgenden Bewertungvon 56 Milliarden RMB (ca. 8,34 Milliarden USD).2018 stiegen die F&D-Kosten für Suning.com um 80,81% im Vergleichzum Vorjahr an und die Anzahl der Technologieingenieure wuchs um52,57%. Zu Beginn des Jahres 2019 gründete das Unternehmen die SuningTechnology Group, um die Forschung und Entwicklung im Bereich derRetail-Technologie für eine verbesserte Smart-Retail-Strategie zuerweitern.Informationen zu SuningSuning wurde 1990 gegründet und ist eines der führendenWirtschaftsunternehmen in China mit zwei Aktiengesellschaften inChina und Japan. 2018 lag Suning auf Platz 2 unter denTop-500-Unternehmen im Privatbesitz in China mit einem Jahresumsatzvon 80,85 Milliarden USD (557,9 Milliarden RMB). Getreu seinerMission "Vorreiter für das Ökosystem in allen Branchen zu sein undeine erstklassige Lebensqualität für alle zu schaffen", konnte Suningsein Kerngeschäft in acht vertikalen Branchen festigen undexpandieren: Suning.com, Logistik, Finanzdienstleistungen,Immobilien, Sport, Medien & Unterhaltung und Investitionen.Suning.com ist unter den 2018 Fortune Global 500 aufgelistet. WeitereInformationen finden Sie auf www.suningholdings.comPressekontakt:Medienfragen richten Sie bitte an: Edd RossH+K Strategies (London)Edd.Ross@HKstrategies.comD: +44 207 973 4470Original-Content von: Suning Holdings Group, übermittelt durch news aktuell