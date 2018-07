Suning.com unter den Fortune Global 500 gelistet und unter den Top 3 der chinesischen Unternehmen beim Gewinnzuwachs

Nanjing, China (ots/PRNewswire) - Suning.com, eineTochtergesellschaft der Suning Holdings Group ("Suning"), wurde 2018unter den Fortune Global 500 mit einem Jahresumsatz von 27,8Milliarden USD gelistet. Es ist das zweite Mal seit 2017, dass dasUnternehmen auf der Liste erscheint. Suning.com rangiert unterdessenmit einer Gewinnsteigerung von 487,8 % unter den Top 3 derchinesischen Unternehmen.Die Fortune Global 500 ist die bekannteste und einflussreichsteListe zur Bewertung der größten Unternehmen der Welt. Seit 2008 istdie Zahl der börsennotierten Unternehmen in China auf 120 gestiegenund liegt nach den USA an zweiter Stelle. Inzwischen spielen mehrbörsennotierte chinesische Unternehmen eine wichtige Rolle bei derweltweiten industriellen Innovation und dem digitalen Wandel.Als Vorreiter unter den chinesischen Handelsunternehmen starteteSuning.com 2009 seine Offline-to-Online-Transformation und wurdeschließlich zum ersten Unternehmen, das ein gleichwertiges Wachstumim Online- und Offline-Handel erzielte. Suning präsentierte 2017seine Smart Retail Strategy, die sich auf Smartsourcing, SmartSelling, Smart Services, Smart Logistics und intelligenteGeschäftsmodelle konzentriert. Laut Jahresbericht vonPricewaterhouseCoopers belief sich das Umsatzvolumen von Suning.comim Jahr 2017 auf 243,3 Milliarden RMB (rund 38,5 Milliarden USD) miteiner Steigerung von fast 30 % gegenüber dem Vorjahr, wovon 52 % aufdas Online-Geschäft entfielen; das operative Ergebnis lag mit 187,9Milliarden RMB (rund 29,7 Milliarden USD) um 26,48 % über demBranchendurchschnitt. Im ersten Quartal 2018 war der Umsatz vonSuning Smart Retail um 69,3 Milliarden RMB (rund 11 Milliarden USD)gegenüber dem Vorjahr um 46,3% gestiegen.Neben dem deutlichen Wachstum der Einzelhandelstochter hat Suningdas Geschäftswachstum auf die Bereiche Logistik undFinanzdienstleistungen ausgeweitet. Im Jahr 2018 hat Suning Logisticsin Zusammenarbeit mit Technologieunternehmen ein intelligentesLogistiksystem mit selbstfahrenden Lkws, automatisierten Fahrzeugenund AGV-Lagerhaltung entwickelt, um die Betriebseffizienz nahtlossteigern. Im Bereich der Finanzdienstleistungen hat sich Suning aufdie vier Kerngeschäfte konzentriert: intelligentes Bezahlen, SupplyChain Finance, Consumer Finance und Vertrieb von Finanzprodukten. DasUnternehmen will damit sein Branding als O2O-Fintech-Unternehmenstärken."Im Jahr 2018 hat sich Suning Smart Retail vom ersten Konzept zurpraktischen Umsetzung entwickelt und eine rasante Entwicklungerlebt", sagte Zhang Jindong, Vorstandsvorsitzender der SuningHoldings Group. "Als Fortune Global 500 Unternehmen sind wir nicht amEnde unserer Reise angekommen. Wir werden unsere Smart RetailStrategy weiterverfolgen und unseren Kunden ein besseresEinkaufserlebnis bieten."Informationen zu Suning1990 gegründet, ist Suning eines der führenden Handelskonzerne inChina mit zwei börsennotierten Unternehmen in China und Japan. ImJahr 2017 belegte die Suning Holdings Group mit einem Jahresumsatzvon 65,7 Milliarden USD (412,95 Milliarden RMB) den zweiten Platzunter den 500 größten Privatunternehmen in China. Mit seinem Leitbild"Leading the Ecosystem across Industries by Creating Elite Quality ofLife for All" hat Suning sein Kerngeschäft durch acht vertikaleBranchen gestärkt und ausgebaut. Suning.com war in denGeschäftszweigen Suning.com, Logistik, Finanzdienstleistungen,Technologie, Immobilien, Medien und Entertainment, Sport undInvestment auf der Fortune Global 500-Liste 2018 aufgeführt.Weitere Informationen finden Sie unter www.suningholdings.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/721506/Suning_com_ranked_No_3_among_Chinese_companies_regarding_to_profit_growth.jpgPressekontakt:Edd Ross+44 207 973 4470Edd.Ross@HKstrategies.comOriginal-Content von: Suning Holdings Group, übermittelt durch news aktuell