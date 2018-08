Suning.com meldet Top-Ergebnisse für erstes Halbjahr 2018 mit Wachstum bei Absatz, Umsatz und Gewinn

- Betriebseinnahmen steigen 32,29 Prozent im Jahresvergleich auf110,78 Milliarden RMB- Nettogewinn steigt 1.957,38 Prozent imJahresvergleich auf 5,99 Milliarden RMB- Handelsumsatzvolumen steigt44,63 Prozent im Jahresvergleich auf 151,32 Milliarden RMBNanjing, China (ots/PRNewswire) - Suning.com (002024.SZ,) ("dasUnternehmen"), ein Fortune Global 500-Unternehmen und Chinas größtesonline-to-offline (O2O) smartes Einzelhandelsunternehmen im Besitzder Suning Holdings Group ("die Gruppe"), hat seinenHalbjahresbericht mit den Ergebnissen für Januar bis Juni 2018veröffentlicht, der Betriebseinnahmen des Unternehmens von insgesamt110,786 Milliarden RMB (16,374 Milliarden USD(1)) bzw. einen Anstiegvon 32,29 % im Jahresvergleich ausweist. Der Bericht zeigt, dass sichdas florierende Wachstum des Unternehmens dank seineronline-to-offline ("O2O"), smarten Einzelhandelsstrategie weiterfortsetzt.Darüber hinaus hat Suning.com einen Nettogewinn von 5,997Milliarden RMB (886 Millionen USD), Steuern inbegriffen, erreicht,was einem Anstieg von 1957,38 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. DasHandelsumsatzvolumen lag bei 151,319 Milliarden RMB (22,365Milliarden USD) und stieg um 44,63 % im Jahresvergleich."Wir sind sehr zufrieden mit unseren Ergebnissen des erstenHalbjahres. Sie sind Zeugnis des engagierten Einsatzes unseres Teamsfür die smarte Einzelhandelsstrategie des Unternehmens", sagte HouEnlong, COO von Suning.com. "Die Ära des reinen E-Commerce geht ihremEnde zu. Im kommenden Jahrzehnt werden wir mehronline-to-offline-Geschäfte sehen, die in den Markt eintreten undverschieden Konsumszenarien verbinden werden. Suning wird für Kundenweiterhin 'stärker sichtbare' und 'anfassbare' Omnikanal-Diensteonline und offline bereitstellen und die Bedürfnisse unsererKonsumenten erfüllen, unabhängig von Zeit und Raum."Suning.com hat die Bestrebungen zur Verstärkung seinerMarketingstrategie intensiviert, um eine ganzheitlichereKundenerfahrung zu schaffen, was zu einem rasanten Anstieg desWachstums seines Online-Geschäfts führte. In der ersten Jahreshälfte2018 erreichte das Transaktionsvolumen für Online-Waren desUnternehmens 88,322 Milliarden RMB (13,05 Milliarden USD), was einemAnstieg von 76,51 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Zum 30. Juni2018 hatte Suning.com rund 357 Millionen registrierte Nutzer. ImLaufe des Juni 2018 verzeichnete die App von Suning.com im Vergleichzum Vorjahreszeitraum einen Sprung nach oben von 64,34 % bei der Zahlder monatlich aktiven Nutzer.Per 30. Juni 2018 ist die Gruppe dank ihrer O2O-Geschäfte undihres Cloud-Systems Eigentümerin von insgesamt 4.813 physischenLadengeschäften für Direktverkauf und 765 Franchise-Geschäften in derSuning Retail-Cloud. Zusätzlich hat Suning 732 Internet-verbundeneBedarfsartikelgeschäfte in der Absicht eröffnet, seineGeschäftsaktivitäten zunehmend in kleinere Städten und ländlicheGebiete in China zu expandieren.Laut Zahlen der Nationalen Statistikbehörde registrierte man inChina in den ersten sechs Monaten 2018 ein langsameres Wachstum imKonsumgütermarkt mit einer Gesamtsumme von 18 Billionen RMB (2,660Billionen USD) beim Einzelhandelsumsatz für Konsumgüter- einemAnstieg von 9,4 % im Jahresvergleich. Trotz eines relativ negativenAusblicks der Branche hat Suning großartige Erfolge erreicht, indemes seine smarte Einzelhandelsstrategie in den gesamten Online- undOffline-Tätigkeiten des Unternehmens im ganzen Land umgesetzt hat.Genau wie die Tochtergesellschaft im Einzelhandel setzten auch dieGeschäftsbereiche Logistik und Finanzdienstleistungen von Suning ihrrasantes Wachstum fort. Zum Juni 2018 waren Suning Logistics und TianTian Express Besitzer von insgesamt 7,35 Millionen QuadratmeternUmschlag- und Lagereinrichtungen an über 23.416Distributionsstandorten. Der Umsatz von Suning Logistics (Tian TianExpress nicht eingeschlossen) verzeichnete ein Plus von 118,49 %gegenüber dem Vorjahr. Im Berichtszeitraum erreichte Suning FinancialServices (Zahlungsverkehr, Lieferkettenfinanzierung etc.) gegenüberdem Vorjahr einen Anstieg von 48 % bei der Zahl der registriertenMitglieder, die Bankkarten mit ihren Konten verknüpften.Informationen zu SuningDie Suning Holdings Group (Suning), gegründet 1990, ist einer derführenden Handelskonzerne in China mit zwei börsennotiertenUnternehmen in China und Japan. 2017 rangierte Suning auf Platz zweider führenden 500 Privatunternehmen in China mit Jahresumsätzen von65,7 Milliarden USD (412,95 Milliarden RMB). Auf dem Fundament seinesLeitbilds "Führung des Ökosystems über Branchen hinweg durch dieSchaffung einer exzellenten Lebensqualität für alle Menschen" hatSuning sein Kerngeschäft in acht vertikalen Branchen gestärkt underweitert: Suning.com, Logistik, Finanzdienstleistungen, Technologie,Immobilien, Medien und Unterhaltung, Sport sowie Investment.Suning.com wird auf der Liste der Fortune Global 500-Unternehmengeführt.Für weitere Informationen besuchen Sie bittewww.suningholdings.com.(1) Berechnet auf Basis eines Wechselkurses von 6,7656 RMB zu 1 USDFoto - https://mma.prnewswire.com/media/725566/SUNING_headquarters_nanjing.jpgPressekontakt:Edd RossH+K Strategies (London)+44 207 973 4470Ross@HKstrategies.comOriginal-Content von: Suning Holdings Group, übermittelt durch news aktuell