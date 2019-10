Suning.com berichtet mit Umsätzen von mehr als 200 Milliarden bis zum dritten Quartal starkes Wachstum

Nanjing, China (ots/PRNewswire) - Am Abend des 30. Oktober hatSuning.com (002024.SZ), Smart-Retailer im Bereich Online-to-Offline(O2O) im Besitz der Suning Holdings Group, seine Finanzergebnisse fürdas dritte Quartal 2019 bekannt gegeben. Dem Bericht zufolgeerreichte das Unternehmen in den vorigen drei Quartalen des Jahres2019 einen Umsatz von 201 Milliarden Renminbi; das Absatzvolumen imBereich Omni-Channel-Güter betrug 275.9 Milliarden Renminbi, unterdenen das Absatzvolumen der Online-Plattformen 171,43 MilliardenRenminbi ausmachte, eine Steigerung um 24,27 % im Jahresvergleich;der Nettogewinn für Aktionäre betrug 11,9 Milliarden.Suning.com baut weiterhin seine Kapazitäten aus, online undoffline Kunden zu gewinnen. Zum 30. September erreichte die Zahlregistrierter Mitglieder der Einzelhandelsplattform Suning.com 470Millionen. Suning.com verfügt über insgesamt 8.407 Geschäfte inselbständiger Führung und als Franchise. Im Berichtszeitraum stiegdie Zahl aktiver Nutzer von Suning.com im Jahresvergleich um 48,29 %und Produktbestellungen im Internet auf Suning.com (ohne denFlagship-Store Tmall von Suning.com) stiegen um 61,83 %.Nach dem Erwerb des Kaufhauses Wanda und von Carrefour China hatdas Unternehmen sein Komplettangebot weiter ausgebaut undschrittweise das umfassendste geschäftliche Format derEinzelhandelsbranche in China geschaffen.Ende September hat Suning.com offiziell den Erwerb eines Anteilsvon 80 % an Carrefour China abgeschlossen - ein Markstein in denBemühungen des Unternehmens, die Lieferkette im BereichSchnelldrehende Produkte (Fast Moving Consumer Goods - FMCG) zuschließen. Es existiert jetzt eine vollständig ausgebaute, vernetzteAbdeckung aus Suning Supermarkt, Carrefour Offline-Supermarkt,SuFresh Boutique-Supermarkt sowie Suning Xiaodian (Eckladen). 210Geschäfte von Carrefour China werden als neues Mitglied der Gruppevon Suning landesweit bis Ende des Jahres eine vollständigeNeugestaltung durchführen. Die Kapazitäten von Carrefour in derLieferkette werden die Vorzüge des Einkaufs in Großmengen effektivnutzen und bei der Einführung eines effizientenLagerhauszuweisungssystems helfen, um die rapide Entwicklung derFMCG-Kategorien von Suning.com zu fördern.In den vorigen drei Quartalen des Jahres hat Suning.com weiterhindie Investitionen in Logistik, Technologie und Aufbau weitererKernkapazitäten gesteigert, um für das Wachstum des nächstenJahrzehnts eine solide Grundlage zu schaffen.Im Bereich der Logistikinfrastruktur betrug die gesamte Fläche vonLagern sowie einschlägiger Einrichtungen von Suning Logistics EndeSeptember 2019 mehr als 11 Millionen Quadratmeter. In 41 Städten sind50 Logistikstützpunkte in Betrieb und 23 Logistikstützpunkte sind in17 Städten im Bau oder werden erweitert. Zusammen mit den 8 neuintegrierten großen Vertriebszentren von Carrefour China hat dieKonkurrenzfähigkeit der Lieferkette von Suning sich damit starkverbessert.Auf Grundlage der starken Logistikkapazitäten von Suning.com hatman zum 11/11 Shoppingfestival des Jahres einen "One-Hour-ScenarioLife Circle"-Plan angekündigt, mit dem Kunden in ausgewähltenRegionen innerhalb von einer halben bis einer Stunde beliefertwerden.Im Bereich der Technik hat Suning seine technischenSupport-Kapazitäten verstärkt und die Cloud in den BereichenLieferung, Nutzer, Marketing, Logistik und Finanzen eingerichtet, umein intelligentes Betriebssystem für den Einzelhandel zu schaffen,das die schnelle Entwicklung von Sunings selbständig betriebenenGeschäften und Kapazitäten intelligenten Einzelhandels fördert. VomJanuar bis September dieses Jahres hat Suning mehr als 2,4 MilliardenRenminbi in Forschung und Entwicklung investiert, eine Steigerung imJahresvergleich um 61,14 %.- Ende -Informationen zur Suning Holdings GroupSuning wurde 1990 gegründet und ist eines der führendenHandelsunternehmen Chinas mit zwei Aktiengesellschaften in China undJapan. 2019 rangierte die Suning Holdings Group unter den dreiTop-Marken der führenden 500 Privatunternehmen in China mitJahresumsätzen von 602,5 Milliarden Renminbi (rund 77,24 MilliardenEuro) und führte weiterhin die Liste in der KategorieOnline-Einzelhandel an. Gestützt auf sein Leitbild "Leading theEcosystem across Industries by Creating Elite Quality of Life forAll" (Branchenübergreifend an der Spitze des Ökosystems durch dieSchaffung herausragender Lebensqualität für alle) hat Suning seinKerngeschäft als Einzelhändler über das unternehmensweite Ökosystemin mehreren vertikalen Branchen, wie Gewerbeimmobilien,Finanzdienstleistungen und Sport, gestärkt und erweitert. Suning.comals wichtigste Tochtergesellschaft, die im Online- wie imOffline-Einzelhandel eine Vorreiterrolle spielt, wurde in den Jahren2017 bis 2019 auf der Unternehmensliste der Fortune Global 500geführt.Pressekontakt:Edd.ross@hkstrategies.com+44 2079734470Original-Content von: Suning Holdings Group, übermittelt durch news aktuell