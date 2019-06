Suning.com auf Platz 1 der wertvollsten Einzelhandelsmarken in China

Nanjing, China (ots/PRNewswire) - Am 26. Juni veröffentlichte dasWorld Brand Lab zum 16. Mal seine Liste der "500 wertvollsten Markenin China". Suning.com, die Tochtergesellschaft der Suning HoldingsGroup ("Suning") im Segment Einzelhandel, kam zum zweiten Mal inFolge auf Platz 13 in der Gesamtwertung und erreichte in der SparteEinzelhandel den ersten Platz. Die Marke kommt auf einen Gesamtwertvon 269,198 Milliarden Yuan (rund 39,093 Milliarden US-Dollar), wasim Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg um 17 Prozent bedeutet.Das 1990 gegründete Suning ist eines der führendenHandelsunternehmen in China. Suning hat sein wichtigstesGeschäftsfeld, den Einzelhandel, weiterentwickelt und seinKerngeschäft über acht vertikal ausgerichtete Branchen gestärkt underweitert: Suning.com, Logistik, Finanzdienstleistungen, Technologie,Immobilien, Medien und Unterhaltung, Sport sowie Investment.Suning.com wurde 2017 und 2018 auf der Liste der Fortune Global500-Unternehmen geführt.Suning.com hat bereits 2009 mit seiner Transformation hin zu einemInternetunternehmen begonnen. In den vergangenen zehn Jahren hatSuning einen Weg von "+ Internet" über "Internet +" hin zum "smartenEinzelhandel" zurückgelegt und hat seinen Umbau in einInternetunternehmen abgeschlossen. Dabei hat es eine Reihe voninnovativen Modellen für den Einzelhandel geschaffen, die den ehertheoretischen Ansatz in der Branche aufgebrochen hat. Im Vergleich zu2009 hat sich der Wert der Marke Suning.com um das 6-Fache erhöht.Im letzten Jahr konnte Suning.com einen betrieblichen Erlös inHöhe von 244,96 Milliarden RMB (36,479 Milliarden US-Dollar)verkünden, im Jahresvergleich ein Anstieg um 30,35 Prozent. DasUmsatzvolumen lag bei 336 Milliarden RMB (50,16 Milliarden US-Dollar)und damit um 38,39 Prozent höher als ein Jahr zuvor.Bis Ende März 2019 verfügte das Unternehmen über 12.329Ladengeschäfte auf dem chinesischen Festland, in Hongkong, Macao undJapan. Damit konnte es eine Vielzahl von Angebotsszenarien fürVerbraucher abdecken, so etwa mit den Suning Retail Cloud FranchiseStores, SuFresh (Supermärkte für frische Lebensmittel) und SuningXiaodian (Anbieter von Produkten und Dienstleistungen in derunmittelbaren Umgebung) sowie Redbaby (Läden fürMutter&Kind-Angebote).In den vergangenen Jahren hat sich Suning.com, der führende"smarte" Omni-Channel-Einzelhändler in China, dafür eingesetzt, einÖkosystem für den Einzelhandel aufzubauen, das sämtliche Szenarienabbildet: Online- und Offline-Handel und von der Stadt bis zurkleinen Gemeinde. Dabei sollte ein vielfältiges Einkauferlebnisgeschaffen werden, das sichtbar ist und bereitsteht, damitVerbraucher jederzeit und überall darauf zugreifen können. Im Februar2019 kündigte das Unternehmen die Übernahme von landesweit 37Wanda-Kaufhäusern an und im Juni gab das Unternehmen einenGeschäftsabschluss mit Carrefour China über den Kauf von 80 Prozentseiner Aktienanteile bekannt. Hierüber sollte das sämtlicheHandelsszenarien abdeckende Ökosystem verbessert, derWaren-Einzelhandel mit Komplettangebot ausgebaut und dieWettbewerbsfähigkeit beim Geschäft mit schnellumlaufendenKonsumgütern gestärkt werden.Seit 2018 beschleunigt Suning.com den Aufbau seiner globalenLieferkette. Im Rahmen der ersten China International Import Expo2018 kündigte das Unternehmen seinen "Beschaffungsplan über 10Milliarden Euro" an, mit dessen Hilfe Qualitätsprodukte und-dienstleistungen aus der ganzen Welt in das Angebot aufgenommenwerden sollen. 2019 hat Suning eine strategische Vereinbarung mit deritalienischen Handelsagentur unterzeichnet, die den kommerziellenAustausch mit italienischen Unternehmen stärken und die diese dabeiunterstützen soll, Marken und Produkte "Made in Italy" auf denchinesischen Markt zu bringen, damit auch Kunden in China in derenGenuss kommen."Digitalisierung und Innovationen spielen für die Strategie vonSuning für einen 'smarten' Einzelhandel eine entscheidende Rolle. Inden nächsten Jahren wird Suning, das auf die Weiterentwicklung derTechnologie für den Einzelhandel vertraut, die Effizienz seinerService-Angebote ausbauen und für den Wandel derEinzelhandelsindustrie werben. Suning möchte den global tätigenEinzelhandelsmarken die Hand reichen, um ein weltweitesBranchenumfeld auf- und auszubauen", sagte Zhang Jindong,Vorstandsvorsitzender der Suning Holding Group.Informationen zur Suning Holdings GroupSuning, gegründet 1990, ist eines der führenden Handelsunternehmenin China, mit zwei Aktiengesellschaften in China bzw. in Japan. 2017rangierte die Suning Holding auf Platz zwei der führenden 500Privatunternehmen in China mit Jahresumsätzen von 65,7 MilliardenUS-Dollar (412,95 Milliarden RMB). Gestützt auf sein Leitbild"Leading the Ecosystem across Industries by Creating Elite Quality ofLife for All" (Branchenübergreifend an der Spitze des Ökosystemsdurch die Schaffung von herausragender Lebensqualität für alle) hatSuning sein Kerngeschäft über acht vertikal ausgerichtete Branchengestärkt und erweitert: Suning.com, Logistik, Finanzdienstleistungen,Technologie, Immobilien, Medien und Unterhaltung, Sport sowieInvestment. Suning.com wurde 2017 und 2018 auf der Liste der FortuneGlobal 500-Unternehmen geführt.Weitere Informationen finden Sie unter www.suningholdings.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/929311/Suning_China_Most_Valuable_Brand_in_Retail_Industry.jpgPressekontakt:Edd RossH+K Strategies (London)+44 207 973 4470Edd.Ross@HKstrategies.comOriginal-Content von: Suning Holdings Group, übermittelt durch news aktuell