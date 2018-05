Suning beendet Tests für selbstfahrenden Schwerlaster im Zuge seiner Automatisierungspläne

Shanghai (ots/PRNewswire) - Suning Logistics, einTochterunternehmen des chinesischen Handelsriesen Suning HoldingsGroup, hat Testfahrten für seinen autonomen Schwerlast-Lkw "StrollingDragon" in Shanghai abgeschlossen, und erreicht damit einen weiterenMeilenstein bei der Realisierung der Pläne des Unternehmens,vollautomatische Logistiklösungen anzubieten.Beim Strolling Dragon handelt es sich um den größten unbemanntenLkw in der automatisierten Flotte von Suning Logistics. Er verfügtüber selbstfahrende Fähigkeiten der Stufe 4; er ist also hochautomatisiert und kann ohne menschliche Eingabe innerhalbvorprogrammierter Parameter alle Fahraufgaben übernehmen. Damit istder erste von einem chinesischen E-Commerce-Unternehmen entwickelteselbstfahrende Lastwagen, der Logistik-Tests im Gelände undStraßentests in einem Autobahn-Szenario in China bestanden hat."Die gelungenen Selbstfahrer-Tests des Strolling Dragon sind eindurchschlagender Erfolg für Suning und ein weiterer Schritt in derUmsetzung unserer Online-to-Offline (O2O)-Smart-Strategie", sagteZhang Jindong, Vorsitzender der Suning Holdings Group. "Suning hatdas Ziel, sein Logistikgeschäft zum größten und intelligentestenRetail-Infrastrukturnetzwerk in China zu entwickeln. Das Versprechenvon Automatisierungslösungen wird nicht nur die Effizienz bei SuningsLogistikprozessen erhöhen, sondern auch der Industrie und denVerbrauchern Nutzen durch mehr Möglichkeiten und ein besseresEinkaufserlebnis bringen."Ausgestattet mit hochmoderner künstlicher Intelligenz (KI),Deep-Learning-Technologien und High-Tech-Geräten wie Laserradar, hatder Strolling Dragon eine übermenschliche Sicht, die es ermöglicht,Hindernisse in einer Entfernung von über 300 Metern auch bei hoherGeschwindigkeit genau zu erkennen. Darüber hinaus kann der unbemannteLkw mit einer Reaktionszeit von 25 ms Notbremsungen durchführen oderHindernisse umgehen, sodass selbst bei einer Geschwindigkeit von 80km/h ein sicheres autonomes Fahren möglich ist.Automatisierung für zukünftiges WachstumDer Strolling Dragon ist Teil der Strategie von Sunning,vollautomatische Logistiklösungen mit KI bereitzustellen. Vor demShopping-Event "11/11" bzw. "Singles Day" im Jahr 2017 brachte dasUnternehmen das Lagerhaus für Fahrerlose Transportsysteme (FTS) aufden Markt und bietet damit anstelle des traditionellen"Menschen-zu-Ware"-Modells eine "Ware-zu-Menschen"-Lösung. Folglichwurde die Zeit für die Selektion eines Artikels aus den Regalen imRahmen des Erfüllungsprozesses auf 10 Sekunden verkürzt - fünf Maleffizienter als manuelle Arbeit.Im April hat Suning Logistics seine autonomen Lieferroboter "Biu"auf den Markt gebracht, die rund um die Uhr arbeiten können, um Warendirekt an die Kunden auszuliefern. Mit der Ausweitung derRoboter-Lager-Netzwerke sowie des Drohnen-Liefer-Netzwerks, das dennormalen Betrieb aufgenommen hat, baut Sunning Logistics einezunehmend automatisierte Logistikkette auf.Globale Fahrzeuggiganten wie Daimler und Tesla leistenPionierarbeit im Bereich der selbstfahrenden Lastwagen. Im Vergleichzu automatisierten Autos sind die selbstfahrenden Lastwagen vonSuning dank weniger komplizierter Arbeitsumgebungen näher an derKommerzialisierung, da die für die Lieferung eingesetzten Lastwagendie meiste Zeit auf Autobahnen verbringen.Suning wird weiterhin mit Technologieunternehmen zusammenarbeiten,um ein intelligentes Logistiksystem aufzubauen, in dem selbstfahrendeLkws, automatisierte Fahrzeuge und Roboter reibungsloszusammenarbeiten, um den Lieferauftrag für Menschen zu erfüllen.Betrachtet man die Auswirkungen der Anwendung vonAutomatisierungstechnik auf Fahrzeuge fordern die Pläne von Suning,dass die Fahrer auf absehbare Zeit unterstützt und nicht ersetztwerden. Die relativ komplexe und ermüdende Arbeit des Fernverkehrsstellt hohe Unfallrisiken für die Fahrer dar, während Automatisierungdieses Risiko verringert. Suning Logistics kann mithilfeselbstfahrender Technologie dazu beitragen, eine komfortablere undsicherere Arbeitsumgebung für mehr als 100.000 Lkw-Fahrer zuschaffen, die für das Unternehmen arbeiten.KI-Technologie kann Logistikkosten für Logistikunternehmenreduzieren, die es zunehmend schwerer haben werden,Langstreckenfahrer in Chinas alternder Gesellschaft einzustellen.Obwohl die geltenden Gesetze und Vorschriften in China selbstfahrendeFahrzeuge auf öffentlichen Straßen verbieten, werden automatisierteLkws wahrscheinlich zuerst grünes Licht bekommen, wenn dieTechnologie voranschreitet und die Regierung die Gesetze zurIntegrierung von Innovationen verbessert.Informationen zu SuningSuning wurde 1990 gegründet und ist eines der führendenHandelsunternehmen in China, mit zwei Aktiengesellschaften in Chinaund Japan. Im Jahr 2017 belegte die Suning Holding mit einemJahresumsatz von 65,7 Milliarden USD (412,95 Milliarden RMB) denzweiten Platz unter den 500 größten privaten Unternehmen in China.Mit der Mission "Leading the Ecosystem across Industries by CreatingElite Quality of Life for All" (Branchenübergreifend an der Spitzedes Ökosystems durch die Schaffung von herausragender Lebensqualitätfür alle) hat Suning sein Kerngeschäft über acht vertikale Branchengestärkt und erweitert: Suning.com, Logistik, Finanzdienstleistungen,Technologie, Immobilien, Medien & Unterhaltung, Sport und Investment.Suning.com wurde in der Liste der Fortune Global 500 des Jahres 2017aufgeführt.