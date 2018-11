Schanghai (ots/PRNewswire) - Am 22. November enthüllte SuningInternational seine Ausstellung beim Salone del Mobile.MilanoShanghai 2018. Als erster strategischer Partner des Eventspräsentierte das Unternehmen seine Idee einer "GlobalenKuratoren-Community" mit Lifestyle-Philosophie nach dem Motto "Issue:01 - Found Goods from Italy". Durch multisensorische erfahrbareSzenarien, untermauert durch Smart Retail und eine immersiveAusstellung entsprechend den persönlichen Ansprüchen städtischerKonsumenten, will Suning International durch den Geist des Teilensund das kuratorische Konzept ein authentisches Bild der Weltkreieren. Den Besuchern der Ausstellung und Anhängern desitalienischen Lifestyle wird ein buntes und inspirierendes Spektruman Boutique-Marken geboten. Suning International lotet derzeitPerspektiven für die Expansion in den chinesischen Markt undLifestyle-Verbrauchertrends aus.Mit der Stärkung der Mittelschicht bevorzugen immer mehrKonsumenten bei der verstärkten Suche nach Premium-Produkten ausaller Welt ein szenarienbasiertes Einkaufserlebnis. Shopping istnicht nur Konsumverhalten, sondern auch Instrument derSelbstentfaltung, Entdeckung und Beteiligung. Vor diesem Hintergrundhat sich Suning International das Ziel gesetzt, eine "GlobaleKuratoren-Community" aufzubauen, der inspirierende Menschen, Storys,Produkte und Kulturen angehören. Konsumenten werden so zum Kuratorihres eigenen Lebens, indem sie Storys und Artikel aus aller Weltsammeln und die Freude an der Erfüllung von Herzenswüschen teilen. Sowird jeder Tag zur Inspiration.Steven Zhang, President von Suning International, sagte: "Diejüngere Generation will die Welt auf ihre eigene Art erleben. SuningInternational arbeitet an einem neuartigen Beziehungsmodell mitKonsumenten. Durch innovative erfahrbare Szenarien und geteilteKauferlebnisse will Suning International den Konsumenten mehr als nurProdukte bieten. Eingebettet werden mehrdimensionale Werte wieMarkenkultur, Designkonzepte und persönliche Eigenschaften. Auf dieseWeise können wir den Verbrauchern einerseits einen exquisitenglobalen Lifestyle vermitteln und andererseits Konsumenten für unsereMarke begeistern und zu Fürsprechern und Teilnehmern machen."Beryl Hsu, Chefredakteur von IDEAT China, sagte: "Die Generationder nach 1985 bis nach 1995 Geborenen sind heute die treibende Kraftunter den Verbrauchern. Eine entscheidende Rolle spielen Konsumentenim mittleren und oberen Segment. Sie sind erkundungsfreudig und gebenGeld für ihre Hobbys aus. Sie erwarten mehr Offline-Erlebnisse undinteressieren sich für die Geschichten hinter Marken und Produkten.'Issue: 01' macht sich Verbrauchervorlieben zunutze und schafft einenheimeligen, erfahrbaren und Geschichten erzählenden Raum."Young Kim, Gesellschafter und kreativer Direktor von Prophet Asia,ergänzte: "Wir haben eine Umfrage für den Brand Correlation Indexdurchgeführt und herausgefunden, dass Verbraucher mehr verlangen alsnur Produkte, vielmehr legen sie Wert auf eine emotionale Bindung undInspiration. Durch eine kuratorische Produktausstellung könnenKonsumenten über das Projekt 'Issue: 01' von Suning den feinenkontinentalen Stil selbst erleben."Alex Sun, CEO von Marie Claire China und Gründerin der We MediaPlatform "Sai LaVie", sagte: "Ich bin Fan des kontinentalen Lifestyleund habe viele exquisite Stücke in meiner Kollektion. Und mit jedemGegenstand, den man besitzt, ist eine Story, eine Erinnerung oder einDialog mit den eigenen Emotionen verbunden."Auf dem Salone del Mobile.Milano Shanghai präsentiert SuningInternational einen kontinentalen Boutique-Lifestyle durch einestatische Ausstellung und ein interaktives Erlebnis. Aus derPerspektive von Männern und Frauen zeigt die statische Ausstellunggewöhnliche Alltagsmomente von zwei Kuratoren, die verschiedeneAbschnitte ihres täglichen Lebens von früh morgens bis Mitternachtdokumentieren. Zu sehen sind exquisite und romantische Designs undQualität, verkörpert durch Marken wie Marvis, Proraso, Savinelli,Fabbri 1905, domo, Gabbiano, CECI, Versace Home, Sicis und KIKOMILANO. Eventuell begegnen den Besuchern auch die klassischen blauenund schwarzen Elemente des legendären Fußballclubs FC InternazionaleMilano, wodurch die Szene eine begeisternde Vitalität erhält.Der interaktive Erlebnisbereich wird sicherlich zahlreicheBesucher anlocken. Dort wird man durch den köstlichen Duft einesEspressos aus einem Bialetti Espressokocher begrüßt und kann dieBeautyprodukte von Davines ausprobieren, das weiche Leder von MeliMelo anfassen, Erinnerungen in einem Moleskine festhalten und sichvon TECHNOGYM begeistern lassen. Und während man sich an demvollendeten und raffinierten Design und der Ästhetik des romantischenLebens erfreut, warum nicht ein echtes Gelato genießen - genau wieAudrey Hepburn in Ein Herz und eine Krone an der Piazza di Spagna.Neben der Ausstellung können Konsumenten mit dem neuen "Issue: 01- Found Goods From Italy" WeChat Mini-Programm ein "Issue" ihres ganzindividuellen Lifestyle kreieren und die Storys liebgewonnenerGegenstände und die Freude des Sammelns mit anderen teilen. Zhangweiter: "Wir sind überzeugt, dass wir Sunings Stärken im Online- undOffline-Raum nutzen können, um für Boutique-Marken und Produkte ausaller Welt mehr Innovationsperspektiven auf dem lokalen Markt zuschaffen."Während der Ausstellung wird Suning International im BellagioShanghai Hotel einen Popup-Store eröffnen, der den kontinentalenLifestyle vorstellt und Konsumenten, die sich für Designs undÄsthetik aus anderen Ländern begeistern, einen Raum für Dialog,Interaktion und Austausch bietet. Suning International wird seinenPopup-Store in weitere Städte bringen und mit exquisiten Marken undgehobenem Design wundervolle Szenen des täglichen Lebenspräsentieren.Informationen zu Suning InternationalSuning International ist eine der wichtigsten strategischenSparten von Suning, die die Globalisierung der Gruppe mit vollerKraft vorantreibt. Die zentrale Idee bei der geschäftlichen Expansionlautet "Global Suning, Build to Last". Suning International hat inden vergangenen Jahren unermüdlich an seiner Vision gearbeitet, sichals "globaler Dienstleister" zu etablieren. Dazu wurden engeinternationale Geschäftsbeziehungen geknüpft, der Aufbau einerExport-Lieferkette optimiert, transnationale technischePartnerschaften eingegangen und Beteiligungen bzw. Fusionen undÜbernahmen getätigt, gestützt durch die fortschrittlichen Ressourcenund Plattformen von Sunings multiindustriellem Ökosystem. SuningInternational ist jetzt auf mehreren Kontinenten und Regionen inaller Welt vertreten. Zahlreiche Filialen und Geschäftsvertretungenhaben bereits den Betrieb aufgenommen oder befinden sind in derPlanungsphase, beispielsweise ein F&E-Zentrum in Silicon Valley mitFokus auf technologischer Innovation, die Einzelhandelsmarke LAOX inJapan und eine Suning-Niederlassung in Hongkong.Informationen zu SuningSuning Holdings Group wurde im Jahre 1990 gegründet und ist mitzwei börsennotierten Unternehmen in China und Japan eines derführenden Handelsunternehmen in China. Im Jahr 2018 lag dasUnternehmen mit einem Jahresumsatz von 557,875 Mrd. RMB (ca. 69 Mrd.EUR) auf Platz 2 unter den Top 500 nichtstaatlichen Unternehmen inChina. Sunings selbsterklärte Mission ist die "Führerschaft imÖkosystem quer durch alle Industrien durch Verbesserung derLebensqualität für alle Menschen". Das Unternehmen hat seinKerngeschäft in acht vertikalen Märkten gestärkt und ausgebaut:Suning.com, Logistik, Finanzdienstleistungen, Technologie,Immobilien, Sport, Medien & Unterhaltung sowie Investment. 2017 und2018 schaffte es Suning.com auf die Fortune Global 500-Liste.