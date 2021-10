Sunhydrogen-Aktie: Zu teuer?

2021 war bislang gewiss nicht das Jahr der Sunhydrogen-Aktie: Seit dem 1. Januar fiel der Titel an der Börse München um 68,63 Prozent. Seit einer Woche hat sich bei dem Titel jedoch kaum etwas getan: Der Kurs verbuchte in den vergangenen fünf Tagen in kleines Minus von 12,9 Prozent. Doch im Tagesverlauf bis 15:30 Uhr mitteleuropäischer Zeit stieg das Sunhydrogen -Papier ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung