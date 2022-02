Sunhydrogen-Aktie: So fühlt sich Rückenwind an!

Für die Sunhydrogen-Aktie ist es bislang ein äußerst erfreuliches Jahr: An der Nasdaq hat das Papier seit Januar 16,4 Prozent zugelegt. In der vergangenen Woche stieg der Titel weiter um 23,94 Prozent an. Im aktuellen Tagesverlauf machte das Papier bis 12:13 Uhr mitteleuropäischer Zeit ebenso ein Plus von 6,02 Prozent und stand daher bei 0,044 USD.

