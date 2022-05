München, Deutschland (ots/PRNewswire) -Sungrow, der weltweit führende Anbieter von Wechselrichter- und Energiespeichersystemen für erneuerbare Energien, hat seine neueste Innovation vorgestellt – den modularen Wechselrichter "1+X", von dem bereits gesagt wird, dass er führend in der nächsten Generation der Wechselrichter für Utility-Scale Solaranlagen sein wird, sowie die Betriebs- und Wartungsabläufe erheblich vereinfacht und hohe Erträge bei der Anwendung garantiert.Die nächste Generation der Modularisierung für niedrigere Stromgestehungskosten (LCOE)Der modulare Wechselrichter "1+X" besteht aus einzelnen Einheiten mit einer Mindestleistung von 1,1 MW. Die maximale Leistung kann durch die Kombination von acht Einheiten auf 8,8 MW erweitert werden. Je nach Anwendungsanforderung können die Kunden zwischen 1,1 MW und 8,8 MW wählen.Von der Komponente bis zum System, ist die Modularisierung in der Branche einzigartig. Das modulare Design ermöglicht die Plug-and-Play-Funktion, wodurch die Wartungszeit erheblich reduziert wird und sogar eine Instandsetzung ohne Fachleute möglich ist. Darüber hinaus werden Verlustleistungen erheblich reduziert, da bei Ausfall eines Moduls das bzw. die verbleibenden Module den Betrieb fortsetzen. Außerdem erhöht sich die Betriebseffizienz um 70 %, da ein ausgefallenes Modul direkt durch ein Ersatzmodul ausgetauscht werden kann.Aufgrund der höheren Leistungsdichte und größeren Anlagenblöcken trägt der modulare Wechselrichter "1+X" dazu bei, die Kosten für den Transport und die BOS (Balance of System) Konstruktion zu senken. Der Wechselrichter ist mit einer statischen Var-Generator-Funktion (SVG) zur Blindleistungskompensation ausgestattet, so dass keine zusätzlichen SVG-Geräte erforderlich sind und dadurch der Return-On-Investment erhöht wird.Der modulare Wechselrichter "1+X" steht für die Modularisierung mit mehreren MPPT, was zu einer höheren Energieerzeugung führt. Er beseitigt die Limitierung einer begrenzten Anzahl von MPPTs vorheriger Ausführungen. Jedes Modul ist mit einem unabhängigen MPPT ausgestattet, wodurch die Energieerzeugungskapazität des Kraftwerks weiter verbessert wird.Ein sichereres und zuverlässigeres SystemDer modulare Wechselrichter "1+X" ist nicht nur flexibler und komfortabler für die Wartung nach der Installation, sondern auch sicherer und zuverlässiger, da er über einen IP65-Schutzgrad verfügt. Darüber hinaus gewährleistet er eine schnelle DC-Lichtbogenerkennung und einen aktiven Schutz, wie z. B. eine Ausschaltzeit von parallelen Lichtbögen von weniger als 40 ms.Das Produkt ist außerdem mit einer intelligenten IV-Diagnosefunktion ausgestattet, die eine genaue, komfortable, sichere und zuverlässige Diagnose für das Kraftwerk mit einer Erkennungsgenauigkeit von mehr als 95 % ermöglicht.Stärkere Unterstützung des StromnetzesDer modulare Wechselrichter "1+X" verfügt über branchenführende Netzunterstützungstechnologien, die die neuen Anforderungen an das Stromnetz erfüllen und einen stabilen Betrieb, selbst im schwachen Netz ermöglichen, sogar bei einem SCR=1,02 und darüber hinaus eine Ansprechzeit innerhalb von 20 m/s zur Blindleistungsregelung realisiert. Die Lösung verfügt über eine kontinuierliche Netzunterstützungskapazität bei Spannungseinbrüchen (LVRT) und Spannungserhöhungen (HVRT) ohne Entkopplung im Höchstspannungsnetz (EHV).Konzipiert für zukünftige HybridanwendungenDie Energiespeicherung ist ein wichtiger Weg, um die Unregelmäßigkeiten in der Stromversorgung durch ausschließlich erneuerbare Energien zu bewältigen. Dies ist entscheidend, um einen schnellen und reibungslosen Übergang zu einer kohlenstoffarmen, bzw. -freien Zukunft zu ermöglichen. Der robuste modulare Wechselrichter "1+X" verfügt über eine integrierte DC-Energiespeicherschnittstelle für diese Lösung. Diese unterstützt den Anschluss an das Energiespeichersystem und ermöglicht es den Kunden, die Speicherfunktion für die Energienutzung der Zukunft zu ermöglichen.Ökologische NachhaltigkeitDa der modulare Wechselrichter "1+X" den Betrieb und die Wartung vereinfacht, trägt er dazu bei, den Materialverbrauch zu reduzieren, einschließlich Wasser, Stahl und sogar weniger Eigenbedarf, was ihn umweltfreundlicher macht.Andererseits reduziert Sungrow als engagiertes Mitglied der Nachhaltigkeitsinitiativen RE100, EP100 und UNGC weiterhin seinen internen Kohlenstoff-Fußabdruck in der Produktion und im Betrieb durch die Nutzung sauberer Energie. Darüber hinaus setzt das Unternehmen seine Bemühungen fort, die Energieproduktivität sowohl aus wirtschaftlichen als auch aus ökologischen Gründen zu verbessern."Der modulare Wechselrichter '1+X' definiert den Wechselrichter mit den beiden Seiten 'String-Wechselrichter' und 'Zentralwechselrichter' neu und ist definitiv eine der bahnbrechenden Innovationen, die die Energie der Zukunft prägen werden, da er mehr Möglichkeiten für verschiedene Interessengruppen eröffnet", sagte Jack Gu, Senior Vice President von Sungrow.Das Unternehmen präsentiert auf der Intersolar Europe technische Innovationen, darunter den mit dem pv magazine Award ausgezeichneten Wechselrichter SG350HX, das flüssigkeitsgekühlte Energiespeichersystem PowerTitan und seine neue All-in-One-Ladelösung für solare Stromspeicher für private Haushalte sowie weitere Produkte.Über SungrowSungrow Power Supply Co., LTD ist der weltweit führende Spezialist für Wechselrichter und erhielt 2021 als einzige Marke bereits das dritte Jahr in Folge die höchste Empfehlung im Bereich der Finanzierbarkeit durch das Institut Bloomberg. Als größter Wechselrichterhersteller der Welt wurden mit Sungrow bisher mehr als 224 GW Solarenergie installiert (Stand 2021).1997 von Prof. Cao Renxian gegründet, stehen für das Green-Tech Unternehmen fortwährende Innovation und höchste Qualität an erster Stelle. Mit mehr als 2600 Mitarbeitern im Bereich Forschung und Entwicklung stellt Sungrow das größte R&D Team der Branche.Das breite Produktportfolio von Sungrow bietet für jede Anwendung das passende Gerät - von Photovoltaik Wechselrichtern und Speicherlösungen für Utility, Commercial und Residential bis hin zu weltweit führenden Systemen für Floating-Anlagen.Erfahren Sie mehr über Sungrow auf www.sungrowpower.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1816613/Sungrow_1_X_Modular_Inverter.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1344575/Logo.jpgPressekontakt:Mina Zhang,+86 15155394158,mina.zhang@cn.sungrowpower.comOriginal-Content von: Sungrow Power Supply Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell