Sungrow präsentierte neues flüssigkeitsgekühltes Energiespeichersystem auf der Intersolar Europe 2021

München (ots/PRNewswire) -Sungrow, der weltweit führende Anbieter von solaren Wechselrichtern, hat auf der diesjährigen Intersolar Europe seine Speichersystemlösung ST2752UX vorgestellt. Es ist das neueste flüssigkeitsgekühlte Energiespeichersystem in einem kompakten und optimierten Design, für mehr Effizienz, Rentabilität, Flexibilität sowie Sicherheit.Halbe Installationszeit bei längerer ProduktlebensdauerBei der kompakten Bauweise von weniger als 26 Tonnen, werden die Batterien bereits vor dem Transport bei idealer Raumausnutzung im sogenannten "back to back" Layout montiert. Dadurch entfällt eine aufwändige Installation der Batterien auf der Anlage und die Installationszeit reduziert sich um satte 50 %.Durch die Flüssigkeitskühlung werden die Verluste im Vergleich zum Standard mit Luftkühlung erheblich minimiert. Die Flüssigkeitskühlung sorgt zudem für eine gleichmäßige Temperaturverteilung und einem max. Temperaturunterschied von 3 Grad Celsius im Gehäuse. Das schont den Akku und erhöht signifikant die Lebensdauer.Durchdachte SpeichereigenschaftenDank der modularen DC/DC-Wandler werden die Batterie Racks parallel zusammengeschaltet und bieten eine hohes Maß an Flexibilität bei der Systemerweiterung. Jedes Batterie Rack wird über den DC/DC-Wandler gleichmäßig ge- und entladen.Bei Wartungs- oder Instandhaltungsarbeiten und bei Austausch eines ganzen Racks oder einer einzelnen Batterie ist eine SOC-Kalibrierung (State of Charge) daher nicht mehr nötig. Darüber hinaus wird die Kühlungsflüssigkeit bei Bedarf automatisch nachgefüllt.Verbesserte SicherheitsmerkmaleDa die Produktsicherheit bei Sungrow besonders großgeschrieben wird, baut der Flüssigkeitskühlkreislauf auf einem dreistufigen Anti-Leckage Sicherheitssystem auf. Der patentierte Batterie Steckverbinder bietet einen hohen Dichtigkeitsschutz, was er in über 100.000 bereits in Betrieb genommenen Systemen unter Beweis stellen konnte. Dank der Undichtigkeitserkennung schaltet sich das System sofort ab und alarmiert den Betreiber, falls ein Leck auftritt. Das System verfügt zudem über ein Feuerlöschsystem auf Wasserbasis, das es der Feuerwehr erleichtert, einen Batteriebrand wirksam zu bekämpfen und eine erneute Entzündung der Batterie zu verhindern. Die einzelnen Kammern, in denen die Batterien verbaut sind, sind autark aufgebaut, jede Kammer bietet einen Feuerschutz von einer Stunde.Da immer mehr Großprojekte aus dem Bereich der erneuerbaren Energien ans Netz gehen und intermittierende Ressourcen zum Energiemix hinzugefügt werden, gilt es die Stabilität des Stromnetzes zu bewahren. Mit seiner 24-jährigen Erfolgsgeschichte ist Sungrow im Bereich Energiespeichersysteme einzigartig. Eines der wegweisendsten Projekte ist ein kürzlich in Betrieb genommenes 100MW/100MWh Speicherprojekt, das zurzeit größte in Europa. Das Unternehmen hat sich zudem verpflichtet Innovationen bei Energiespeicherlösungen kontinuierlich voranzutreiben, erneuerbare Energien auszubauen, das Stromnetz zu stabilisieren und allen Marktbeteiligten den größtmöglichen Mehrwert zu liefern.Über SungrowSungrow Power Supply Co., Ltd. ("Sungrow") ist mit über 182 GW weltweit installierter Leistung (Stand: Juni 2021) die weltweit am meisten bankfähige Wechselrichtermarke. Sungrow wurde 1997 von Universitätsprofessor Cao Renxian gegründet und ist führend in der Forschung und Entwicklung von Solarwechselrichtern. Das Unternehmen verfügt über das größte engagierte Forschungs- und Entwicklungsteam der Branche und bietet ein breites Produktportfolio an PV-Wechselrichterlösungen und Energiespeichersystemen für Anwendungen im Energieversorgungsbereich, für gewerbliche und industrielle Anwendungen und für Wohngebäude sowie international anerkannte Lösungen für schwimmende PV-Anlagen. Sungrow kann auf eine 24-jährige Erfolgsgeschichte in der PV-Branche zurückblicken und betreibt Anlagen in über 150 Ländern. Erfahren Sie mehr über Sungrow: www.sungrowpower.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1656347/Sungrow_Liquid_Cooled_Energy_Storage_System_ST2752UX.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1344575/Logo.jpgPressekontakt:Mina Zhang+86 15155394158mina.zhang@cn.sungrowpower.comOriginal-Content von: SUNGROW Power Supply Co., Ltd, übermittelt durch news aktuell