Sungrow präsentiert neue Energiespeicherlösungen auf Energy Storage Europe

Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) - Sungrow, der globalführende PV-Wechselrichter-Systemlösungsanbieter, hat seineEnergiespeichersysteme mit Lösungen für Wohnhäuser, gewerblichgenutzte Gebäude und den industriellen Versorgungsbereich auf derEnergy Storage Europe in Deutschland präsentiert, einer der weltweitgrößten Messen für die Energiespeicherindustrie.Das neue Produkt für Wohnhausanlagen besticht durch leichteBauweise und schlüsselfertiges Design, was eine deutlich schnellereInstallation erlaubt. Das Produkt kann zudem unkompliziert mitFernüberwachungstechnik gewartet werden und ist mit allen gängigenBatterie-Typen kompatibel.Sungrows schlüsselfertige Energiespeicherlösungen für denkommerziellen Einsatz und den industriellen Versorgungsbereich findenbreite Anwendung für den Spitzenlastenausgleich und die Laststeuerungin Mikronetzsystemen. Der in den Energiespeicher integrierteWechselrichter zeichnet sich durch vielfache Einsatzmöglichkeiten,einen breiten Spannungsbereich und ein erstklassiges Batterielade-und Entladeschema aus. Zu sehen waren dazu Batterien, die vom 2016gegründeten Joint Venture Sungrow-Samsung SDI zur Verfügung gestelltwurden."Sungrow wird kontinuierlich weiter Lösungen fürEnergiespeichersysteme entwickeln, damit wir unseren Beitrag zu einerumweltfreundlichen und effektiven Stromversorgung für die Weltleisten können", erklärte Professor Renxian Cao, President vonSungrow.Informationen zu SungrowSungrow ist ein weltweit führenderPV-Wechselrichter-Systemlösungsanbieter mit einer installiertenglobalen Gesamtleistung von mehr als 31 GW mit Stand zum Dezember2016. Das 1997 von Universitätsprofessor Renxian Cao gegründeteUnternehmen ist weltweit führend in der Forschung und Entwicklung vonSolarwechselrichtern. Sungrow besitzt zahlreiche Patente und bieteteine große Produktpalette mit Lösungen für Industrieanlagen imVersorgungsbereich und gewerblich genutzte Gebäude und Wohnhäuser an.Die in über 50 Ländern erhältlichen Produkte des Unternehmens, dasauf eine 20-jährige, von Wachstum und Erfolg geprägte Traditionblickt, halten in Deutschland einen Marktanteil von rund 25% und 10%Marktanteil weltweit. Weitere Informationen zu Sungrow finden Sieunter http://www.sungrowpower.comFoto -http://mma.prnewswire.com/media/478712/Sungrow_Booth_8bB05.jpgPressekontakt:Daniel Liu+86-551-65327834-7276daniel.liu@sungrow.cnOriginal-Content von: SUNGROW Power Supply Co., Ltd, übermittelt durch news aktuell