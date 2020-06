Sungrow Smart Energy Virtual Show: die neusten Innovationen auf dem Markt

Hefei, China (ots/PRNewswire) - Sungrow, der weltweit führende Anbieter von Wechselrichterlösungen für erneuerbare Energien, stellt auf seiner Smart Energy Virtual Show (http://www.sungrowmarketing.com/) , die vom 15. bis 19. Juni stattfindet, eine Vielzahl der neuesten Innovationen in den Bereichen Photovoltaik und Energiespeicher vor. Das Unternehmen konnte führende Fachleute der Branche aus Behörden, darunter SPEund EASE als Speaker gewinnen und geht damit den nächsten Schritt beim Ausbau der globalen Präsenz. In exklusiven Webinaren, werden Nischenmärkte und die innovativen Produkte von Sungrow im Detail beleuchtet.Die neuesten Produkte können an einem virtuellen Stand erkundet werden.Der virtuelle, interaktive Messestand sorgt dafür, dass trotz der aktuellen Coronavirus-Situation alle, sicher und geschützt, das spannende Produktportfolio von Sungrow entdecken können. Das Faszinierende an der virtuellen Messe ist jedoch nicht nur das einzigartige Standdesign, sondern auch die Ausstellung der neuesten und leistungsstarken PV- und Speicherlösungen. Es ist für jede Anwendung das passende Produkt zu finden, von Utlitiy und Floating, über Commercial bis hin zu Residential. Das Konzept geht auf, am ersten Tag wurden bereits über 10.000 Besucher durch das Angebot von Sungrow angezogen.Im Bereich Utility stellt Sungrow umfassende Lösungen von 125 kW bis 6,25 MW vor. Zum Beispiel die schlüsselfertige Lösung SG6250HV-MV oder den neuen 1500 V-Multi-MPPT-Strangwechselrichter SG125HX, der mit über 500 Wp Bifacial-Modulen kompatibel ist. Ein weiteres Highlight ist der weltweit leistungsstärkste 1500 V-Strangwechselrichter SG250HX, mit seiner schlüsselfertigen Mittelspannungsstation MVS6750-LV, die für einfache Operation&Maintenace bereits vormontiert ist.Die kommerziellen Wechselrichter, mit einer Leistung von 33 kW bis 110 kW, und die Wechselrichter für Residential, mit einer Leistung von 2 kW bis 20 kW, sind ein weiterer Blickfang. Das kompakte Design, die hohe Leistung, sowie die zahlreichen und innovativen Features der Produkte, überzeugen.Auch in Bezug auf All-in-One-Speichersysteme ist auf der virtuellen Messe einiges geboten. Für Utility wird ein "3 MW - 1 Stunden" System vorgestellt und für Commercial ein "50 kW - 3 Stunden" System. Beide Systeme sind voll integriert und versprechen hohe Effizienz und Sicherheit..Spannende ExpertenmeinungenEine exzellente Auswahl an Referenten, die auf Erfahrungen aus beiden Bereichen, der Solar- und Speicherbranche zurückgreifen, bietet den Teilnehmern interessante Erkenntnisse.Brittney Elzarei, Policy Manager von EASE (European Association for the Storage of Energy), berichtete am 15. Juni über die jüngsten ESS-Richtlinien in den europäischen Schlüsselmärkten und die Veränderungen inmitten der Corona-Krise. Sie wies darauf hin, dass wir einen starken Impuls bei der Entwicklung des Speichermarktesin Europa erwarten können, da Speicher ein besonderer Antrieb für die lokale Dekarbonisierung und Energiewende sind.Der europäische Marktausblick für 2020-2024, der am 19. Juni von Raffaele Rossi, Policy Analyst bei SPE (SolarPower Europe), vorgestellt wird, soll eine ausführliche Orientierungshilfe für die nahe Zukunft bieten.Darüber hinaus wird das Technik- und Serviceteam von Sungrow in den nächsten Tagen sein Fachwissen zu den neuesten Innovationen teilen und spezifische Schulungen für Installateure und Händler anbieten."Ich freue mich, an dieser einzigartigen virtuellen Messe für Erneuerbare Energien teilzunehmen, auf der ich die wichtigsten Highlights der exklusiv präsentierten Produktneuheiten erkunden kann. Außerdem habe ich zuverlässige und praktische Informationen von den Referenten und in One-on-One Meetings erhalten", kommentierte ein Teilnehmer der virtuellen Messe.Technische Innovation steht niemals still"Wir erforschen ständig technische Innovationen und freuen uns, die neuesten PV- und ESS-Lösungen auf diese spektakuläre Art und Weise einzuführen. In der Tat veranschaulicht die virtuelle Show unsere Features und zeigt Perspektiven unserer Partner, von denen alle Teilnehmer enorm profitieren können", sagte James Wu, Vice President von Sungrow.Als führender Akteur, mit weltweit mehr als 100 GW installierter Leistung, hat sich Sungrow einer nachhaltigen Entwicklung verschrieben und ist der RE100 beigetreten (https://www.prnewswire.co.uk/news-releases/sungrow-joins-re100-affi rming-its-commitment-to-source-100-renewable-electricity-by-2028-806542164.html) , um die Verpflichtung zu bekräftigen, bis 2028 zu 100 % Strom aus erneuerbaren Energien zu erzeugen. Sungrow, ein Unternehmen, das zu 100 % bankfähig ist, steuert mit großen Schritten der Erfüllung seiner Mission entgegen: " Clean Power For All".Informationen zu SungrowSungrow Power Supply Co., Ltd ("Sungrow") ist mit über 100 GW installierter Leistung (Stand Dezember 2019) der weltweit führende Anbieter von Lösungen im Bereich Wechselrichter. Das Unternehmen wurde 1997 vom Hochschulprofessor Cao Renxian gegründet und nimmt heute eine führende Stellung in der Forschung und Entwicklung ein. So verfügt das Unternehmen über das größte Forschungs- und Entwicklungsteam innerhalb der Branche und über ein umfangreiches Produktportfolio, das von PV-Wechselrichtern und Energiespeichersystemen für Utlity, Commercial und Residential bis hin zu international anerkannten Lösungen für schwimmende Solarparks reicht. Mit einer 23-jährigen Erfolgsgeschichte, versorgen die Produkte von Sungrow PV-Installationen Menschen in über 60 Ländern mit sauberer Energie, und halten dabei einen weltweiten Marktanteil von rund 15 %. Mehr zu Sungrow erfahren Sie unter http://www.sungrowpower.com/ .Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1190631/Sungrow_Virtual_Booth.jpgPressekontakt:Mina Zhang+86-15155394158mina.zhang@cn.sungrowpower.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/82745/4625742OTS: SUNGROW Power Supply Co., LtdOriginal-Content von: SUNGROW Power Supply Co., Ltd, übermittelt durch news aktuell