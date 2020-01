Sunflower Pharmaceutical: Was jetzt?

Der Sunflower Pharmaceutical-Kurs wird am 12.01.2020, 01:00 Uhr an der Heimatbörse Shenzhen mit 15.11 CNH festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Arzneimittel".

Wie Sunflower Pharmaceutical derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Sunflower Pharmaceutical liegt mit einem Wert von 14,93 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Arzneimittel" von 0, Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Hold".

2. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Sunflower Pharmaceutical konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Sell". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte eine leichte Reduktion registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde weniger über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Sunflower Pharmaceutical auf dieser Stufe daher eine "Sell"-Rating.

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Sunflower Pharmaceutical aktuell 6,62. Damit ergibt sich eine positive Differenz von +5,07 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel". Sunflower Pharmaceutical bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Buy"-Bewertung.