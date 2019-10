Sunesis: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Für die Aktie Sunesis stehen per 24.10.2019, 21:12 Uhr 0.6 USD an der Heimatbörse NASDAQ CM zu Buche. Sunesis zählt zum Segment "Biotechnologie".

Auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Sunesis entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Sunesis erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -68,36 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche sind im Durchschnitt um 13,25 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -81,61 Prozent im Branchenvergleich für Sunesis bedeutet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 13,16 Prozent im letzten Jahr. Sunesis lag 81,52 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt einem Tag. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Sunesis. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

3. Analysteneinschätzung: Für die Sunesis sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Hold", da 1 Buc, 2 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Sunesis vor. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Sunesis. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 3,75 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 548,79 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 0.578 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".