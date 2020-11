Sundial Growers: Fusion mit Choklat Inc!

Sundial Growers Inc. (NASDAQ:SNDL) schloss sich mit der Choklatier-Firma Choklat Inc. zusammen, um den Markt für Essbares in Kanada zu erschließen.

Sundial und Choklat entschieden sich für die Einführung einer mit Cannabis versetzten Süßwarenmarke, die eine breite Palette von Schokoriegeln, Trinkschokolade und aufgegossenem Zucker umfasst. Im Rahmen der Verkaufs- und Vertriebsvereinbarung würde die in Calgary, Alberta, ansässige Firma Sundial ihr Produktportfolio erweitern. Alle Produkte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung