Sundial Growers Aktie: Sundial schließt $74.5M Offering ab, nachdem es von WallStreetBets ins Visier genommen wurde!

Sundial Growers Inc. (NASDAQ:SNDL) hat in dieser Woche ein Aktienangebot im Wert von rund $74,5 Millionen abgeschlossen. Das in Calgary, Kanada, ansässige Unternehmen verfügt derzeit über rund 610 Mio. $ an Barmitteln, zusätzlich zu marktgängigen Wertpapieren und Darlehensforderungen in Höhe von rund 61 Mio. $, sowie über rund 1,56 Mrd. ausstehende Stammaktien.

Aufschlüsselung der Transaktion

Sundial hat ein registriertes Angebot von 60,5 Millionen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung