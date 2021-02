Sundial Growers-Aktie: Festhalten!

Sundial Growers Inc (NASDAQ:SNDL) Aktien gehandelt unten 14% auf massive Volumen in einer extrem volatilen Handelssitzung am Donnerstag, nachdem das Unternehmen wurde eine der neuesten Aktien von Gemeinschaften von Online-Einzelhandel Aktienhändler gezielt, von der Reddit WallStreetBets Gemeinschaft geführt. Der Gründer von Barstool Sports, Dave Portnoy, nahm ein großes Bad bei seiner ersten Runde von WallStreetBets Meme-Aktienkäufen, aber Portnoy sagte, dass er ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung