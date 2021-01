Sundial Aktie: 28 Aktien sind in Bewegung!

Gewinner(NASDAQ:SNDL) stieg im vorbörslichen Handel um 212% auf $0,7801, nachdem sie am Freitag über 13% zugelegt hatte. Es wird erwartet, dass Sundial Growers am 11. November vierteljährliche Gewinne melden wird.(NASDAQ:APVO) legte im vorbörslichen Handel um 115,7% auf 51,11 USD zu. Aptevo Therapeutics berichtete am späten Sonntag über einen befristeten Aktionärsrechtsplan, nachdem Tang Capital Partners eine ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!