Suncor Energy: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Suncor Energy, ein Unternehmen aus dem Markt "Integriertes Öl und Gas", notiert aktuell (Stand 09:58 Uhr) mit 18.93 CAD ein wenig im Minus (-0.39 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Toronto.

Die Aussichten für Suncor Energy haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Suncor Energy investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 6,75 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch einen Mehrertrag in Höhe von 1,44 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung "Buy" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Analysteneinschätzung: Für Suncor Energy liegen aus den letzten zwölf Monaten 3 Buy, 1 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 1 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 41 CAD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (19 CAD) könnte die Aktie damit um 115,79 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Suncor Energy-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

3. Fundamental: Suncor Energy ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 13,82 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 86 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 96,93 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.