Sunac ChinaWas sagt man dazu, ?

Der Sunac China-Kurs wird am 02.12.2019, 15:22 Uhr an der Heimatbörse Hong Kong mit 40.8 HKD festgestellt.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Sunac China auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Sunac China-Aktie hat einen Wert von 35,11. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (42,37). Sunac China ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 42,37). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Hold"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für Sunac China.

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sunac China liegt bei einem Wert von 4,86. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "" (KGV von 29,48) unter dem Durschschnitt (ca. 84 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Sunac China damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Sunac China konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Hold". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Sunac China auf dieser Stufe daher eine "Hold"-Rating.