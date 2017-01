Sun Pharma gibt positive Topline-Ergebnisse der konfirmatorischen klinischen Phase-3-Studie für Seciera(TM) zur Behandlung des Trockenen Auges bekannt

Mumbai (ots/PRNewswire) -- Seciera(TM) erreicht ersten und wichtigen zweiten Endpunkt inSchlüsselstudie- Zeigt Wirksamkeit bei 12 Behandlungswochen- Sun Pharma entwickelt Seciera(TM) für internationale MärkteSun Pharma gab positive Ergebnisse einer konfirmatorischenklinischen Phase-3-Studie für Seciera(TM) (Cyclosporin A, 0,09 %Augenlösung) für die Behandlung des Trockenen Auges bekannt.Seciera(TM) ist eine patentierte, neuartige, geschützte,nanomicellare Rezeptur von Cyclosporin A 0,09 %. Es handelt sich umeine klare, konservierungsmittelfreie, wässrige Lösung. Seciera(TM)wird von Ocular Technologies entwickelt, einem kürzlich von SunPharma übernommenen Unternehmen. Infolge dieser Übernahme besitzt SunPharma exklusive weltweite Rechte auf Seciera(TM) und entwickelt esfür die Kommerzialisierung in globalen Märkten, einschließlich derUSA, Europa und Japan sowie mehrerer Wachstumsmärkte.(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160711/813488 )In dieser 12-wöchigen, multizentrischen, randomisierten,doppelblinden, konfirmatorischen Phase-3-Studie mit Placebo-Kontrollewurden 744 Patienten mit Trockenem Auge entweder mit Seciera(TM) oderseinem Placebo behandelt. Nach 12 Behandlungswochen zeigteSeciera(TM) im Vergleich zu seinem Placebo eine statistischsignifikante Verbesserung im primären Endpunkt, Schirmer-Wertung (einMaß der Tränenproduktion) /p<0,0001). Die Wirksamkeit von Seciera(TM)nach 12 Wochen zeigt sich früher als bei anderen Medikamenten, diefür das Trockene Auge in derselben Klasse zugelassen sind.[1]Zusätzlich zeigten mehrere wichtige sekundäre Endpunkte statistischsignifikante Verbesserungen im Vergleich zum Placebo, wobei einigeeinen noch früheren Wirkungseintritt zeigten. In der Studieberichtete Zwischenfälle erwiesen sich als mild bis gemäßigt undähnelten denen bei anderen in derselben Kategorie zugelassenenMedikamenten.[1]-[3] Da Sun die Daten weiter analysiert, werdenzusätzliche signifikante Erkenntnisse bei anstehenden medizinischenKonferenzen gemeinsam diskutiert werden.Seciera(TM) zeigte zuvor in einer vollständigen klinischen Studieder Phase 2b/3 mit 455 Patienten einen schnellen Wirkungseintritt undwurde von der Studienpopulation gut vertragen. Auf der Basis vonveröffentlichten Daten schnitten die Endpunkte zu Wirksamkeit undSicherheit im Vergleich zu anderen Rezepturen von Cyclosporin Ahinsichtlich des Vorteils eines frühen Wirkungseintritts positivab.[1]Dilip Shanghvi, Managing Director, Sun Pharma: "Wir freuen uns,den frühen Wirkungseintritt und die guten Ergebnisse bei derWirksamkeit für Seciera(TM) zu sehen. Diese Ergebnisse sind weltweitfür Millionen von Patienten mit Trockenem Auge,[4]-[6] derenErkrankung noch nicht gelindert wurde, sehr ermutigend. Wir freuenuns auf die Diskussion dieser Ergebnisse mit der US-amerikanischenArzneimittelbehörde FDA und stimmen den nächsten Schritten desProgramms zu.""Ich bin sehr gespannt darauf, diese guten Ergebnisse fürSeciera(TM) zu sehen", so Dr. Joseph Tauber, Studienarzt und Gründerdes Tauber Eye Center, Kansas City, Missouri. "Für mich alsMediziner, der auf die Diagnose und Behandlung des Trockenen Augesspezialisiert ist, wäre diese neuartige Formulierung von CyclosporinA eine einzigartige und willkommene Ergänzung für unser Handwerkszeugzur Behandlung dieser Patienten."Jerry St. Peter, Vizepräsident und Leiter von Sun Ophthalmics,fügte hinzu: "Ein wichtiger strategischer Imperativ für unserenophthalmischen Geschäftsbereich ist es, Teil des schnell wachsenden,unterversorgten und dynamischen Marktes für das Trockene Auge zusein, der voraussichtlich bis 2020 5 Milliarden US-Dollar erreichenwird.[7] Auf der Basis dieser erfolgreichen konfirmatorischenPhase-3-Studie hat Seciera(TM) das Potenzial, unsere entstehendePipeline für Augenheilmittel zu stärken, die die kürzliche Lancierungvon BromSite(TM) und Entwicklungsprogramme der Spätphase fürXelpros(TM) und DexaSite(TM) einschließt."Literaturhinweise:1. Sall K, Stevenson OD, Mundorf TK, Reis BL. Two multicenter,randomized studies of the efficacy and safety of cyclosporineophthalmic emulsion in moderate to severe dry eye disease. (Zweimultizentrische, randomisierte Wirksamkeits- undSicherheitsstudien einer Cyclosporin-Augenemulsion bei gemäßigtembis schwerem Trockenen Auge.) CsA Phase 3 Study Group.Ophthalmology. April 2000;107(4):631-9. PMID: 107683242. Sheppard JD, Torkildsen GL, Lonsdale JD, D'Ambrosio FA Jr,McLaurin EB, Eiferman RA, Kennedy KS, Semba CP. Lifitegrastophthalmic solution 5.0% for treatment of dry eye disease: resultsof the OPUS-1 phase 3 study. (Lifitegrast Augentropfen 5,0 % zurBehandlung des Trockenen Auges: Ergebnisse der OPUS-1-Studie derPhase 3.) Ophthalmology. Februar 2014;121(2):475-83. doi:10.1016/j.ophtha.2013.09.015. Epub 26.11.2013. PMID: 242899153. Tauber J, Karpecki P, Latkany R, Luchs J, Martel J, Sall K,Raychaudhuri A, Smith V, Semba CP. Lifitegrast Ophthalmic Solution5.0% versus Placebo for Treatment of Dry Eye Disease: Results ofthe Randomized Phase III OPUS-2 Study. (Lifitegrast Augentropfen5,0 % gegenüber Placebo zur Behandlung des Trockenen Auges:Resultate der randomisierten OPUS-2-Studie der Phase III.)Ophthalmology. Dez. 2015;122(12):2423-31. doi:10.1016/j.ophtha.2015.08.001. Epub 11.09.2015. PMID: 263652104. DEWS (International Dry Eye Workshop) - Research Subcommittee(Unterausschuss Forschung). Research in dry eye: report of theResearch Subcommittee of the International Dry Eye WorkShop(2007). (Forschung zum Trockenen Auge: Bericht desUnterausschusses Forschung des International Dry Eye WorkShop(2007)) Ocul Surf. 2007;5(2):179-193.5. Paulsen AJ, Cruickshanks KJ, Fischer ME, et al. Dry eye in theBeaver Dam Offspring Study: prevalence, risk factors, andhealth-related quality of life. (Das Trockene Auge in der BeaverDam Offspring-Studie: Prävalenz, Risikofaktoren undgesundheitsbezogene Lebensqualität.) Am J Ophthalmol.2014;157(4):799-806.6. Kantar Health. National Health and Wellness Survey: The GlobalHealth and Wellness Report - 2014. http://www.kantarhealth.com/docs/ebooks/global-health-and-wellness-report.pdf. Aufgerufen am 23.Mai 2016.7. Market Scope - 2015 Comprehensive Report on the Global Dry EyeProducts Market; Dezember 2015Pressekontakt:frederick.castro@sunpharma.comOriginal-Content von: Sun Pharma, übermittelt durch news aktuell