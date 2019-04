Sun Nuclear stellt umfassendes Qualitätsmanagement auf der ESTRO 38 vor

Unabhängige QA-Lösungen für die Radioonkologie befassen sich mitneuen und aufkommenden Behandlungstechniken, Technologien undWorkflow-AnforderungenMelbourne, Florida (ots/PRNewswire) - Diese Woche zeigt SunNuclear Corporation (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2445545-1&h=3809825031&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2445545-1%26h%3D2070444470%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.sunnuclear.com%2F%26a%3DSun%2BNuclear%2BCorporation&a=Sun+Nuclear+Corporation) aufder ESTRO 38 Meeting (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2445545-1&h=2762949859&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2445545-1%26h%3D1556570556%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.sunnuclear.com%2Festro%26a%3DESTRO%2B38%2BMeeting&a=ESTRO+38+Meeting) in Mailand,Italien, eine breite Palette neuer und aufregender Lösungen für eineumfassende, unabhängige Qualitätssicherung (QA) in derStrahlentherapie sowie innovative Lösungen für die QUA in denBereichen Patientenausrichtung und diagnostischen Bildgebung.Am Stand 200 werden neue SunCHECK(TM) Enterprise QualityManagement Highlights vorgestellt, u. a:- SunCHECK Device Integration: neue direkte Gerätesteuerung vonArcCHECK® und PC Electrometer(TM), die sich Daily QA(TM) 3 und ICPROFILER(TM) anschließt und eine erweiterteWorkflow-Automatisierung und ein zentrales QA-Datenmanagementermöglicht.- Patienten-QA für Halcyon(TM): neue und erste kommerziellverfügbare, unabhängige Sekundärdosisberechnungen für Halcyon imRahmen des Moduls DoseCHECK(TM) von SunCHECK Patient.- Automatisierte physikalische und dosimetrische Prüfungen: neuesPlanCHECK(TM) Modul für physikalische und dosimetrische Prüfungen.Ebenfalls am Stand 200 ausgestellt werden neue gerätebasierteMesslösungen:- Stereotaktische MultiMet QA: neuer MultiMet-WL Cube mit StereoPHAN(TM) zur Überprüfung der Genauigkeit von einzelnen isozentrischenMulti-Met-SRS-Behandlungen.- Filmlose SRS Patienten-QA: neue Unterstützung von SRS MapCHECK(TM)für Vertexfelder und das Accuray CyberKnife® System.- MR-basierte Strahlentherapie-QA: neue Daily QA(TM)-MR für dieStrahlmessung und MICRO+(TM) MR für die Simulation undPatientenausrichtung bei Vorhandensein von Magnetfeldern.- Halcyon(TM) Dosimetrie: neues 3D SCANNER(TM) Halcyon Kit für dieStrahlmodellverifikation und Halcyon Package für die Abnahme undPrüfung.- Multi-Isocenter IGRT Machine QA: neu MultiPHAN(TM) für umfassendetägliche Ausrichtungskontrollen über Bildgebungssysteme hinweg.- CT Electron Density Characterization: neues Advanced ElectronDensity Phantom zur Automatisierung von CT-to-density Tabellen fürdie TPS-Inbetriebnahme.Am Stand 60 zeigt Sun Nuclear sein komplettes Spektrum an modernenPatientenausrichtungslösungen, darunter Präzisionslasersysteme fürdie CT-Simulation, MR-Simulation, MR-geführte Strahlentherapie undLinearbeschleuniger-basierte Strahlentherapie.Am Sonntag, den 28. April, freut sich Sun Nuclear, für dieTeilnehmer des ESTRO 38 Meetings ein Lunch-Symposium mit dem TitelAdvancing QA: Insights on Independence, Integration & Efficiency zuveranstalten. Während des gesamten Meetings wird Sun Nuclear zeitnahpraktische Vorträge von klinischen Anwendern an seinem Stand halten."Wir freuen uns darauf, den Teilnehmern des ESTRO-Meetings nichtnur die neuesten Lösungen zu präsentieren, sondern auch die Tiefe undBreite unseres Angebots hervorzuheben", sagte Jeff Simon, Sun NuclearCEO. "Wir bieten moderne, automatisierte, integrierte Lösungen fürdie Bereiche Strahlentherapie und Diagnostische Bildgebung mit demZiel, die Einführung der Technologie zu erleichtern, die Outcomes zuverbessern und die Arbeitsabläufe zu verbessern."Weitere Informationen über die Präsenz von Sun Nuclear auf derESTRO 38 finden Sie unter sunnuclear.com/estro (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2445545-1&h=1823217128&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2445545-1%26h%3D332662028%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.sunnuclear.com%2Festro%26a%3Dsunnuclear.com%2Festro&a=sunnuclear.com%2Festro).Informationen zu Sun Nuclear CorporationSun Nuclear bietet innovative Lösungen für die Strahlentherapie,die diagnostische Bildgebung und die Patientenausrichtung. UnsereMission ist es, ein gesünderes Leben zu ermöglichen, indem wir dieErkennung und Behandlung von Krebs verbessern. Mehr als 5.000Krebszentren weltweit vertrauen auf uns für ein unabhängiges,integriertes Qualitätsmanagement. Mit dem Fokus auf kontinuierlicheUnterstützung wollen wir die Technologieeinführung erleichtern, dieArbeitsabläufe verbessern und die Outcomes verbessern - damitGesundheitsdienstleister echte Ergebnisse für die Patientensicherheiterzielen können. Besuchen Sie: sunnuclear.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2445545-1&h=3523804615&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2445545-1%26h%3D4059939416%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.sunnuclear.com%2F%26a%3Dsunnuclear.com&a=sunnuclear.com).
Folgen Sie uns: @sunnuclear (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2445545-1&h=2805760934&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2445545-1%26h%3D886400655%26u%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsunnuclear%3Flang%3Den%26a%3D%40sunnuclear&a=%40sunnuclear).
Pressekontakt:
Kevin O'Malley, +1 321 259 6862 x1238, kevinomalley@sunnuclear.com