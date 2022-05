Sun Nuclear präsentiert neues SunSCAN™ 3D-System und intelligente Qualitätsmanagement-Lösungen auf der ESTRO 2022

Melbourne, Fla. (ots/PRNewswire) -Außerdem werden vorgestellt: SunCHECK™ Plattform-Updates, neu integrierte CIRS-Lösungen und Einblicke für klinische AnwenderDie Sun Nuclear Corporation (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3522707-1&h=3797240002&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3522707-1%26h%3D782723747%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.sunnuclear.com%252F%26a%3DSun%2BNuclear%2BCorporation&a=Sun+Nuclear+Corporation) (Sun Nuclear), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Mirion Technologies, Inc. (NYSE: MIR) („Mirion") wird auf dem ESTRO-Kongress 2022, der vom 6. bis 10. Mai in Kopenhagen, Dänemark, stattfindet, ihr umfassendes Lösungsportfolio für ein unabhängiges, integriertes Qualitätsmanagement in der Strahlentherapie und der diagnostischen Bildgebung vorstellen. Auf der ESTRO wird das neue SunSCAN™ Zylindrisches 3D-Wasser-Scanning-System (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3522707-1&h=3915918795&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3522707-1%26h%3D1465232789%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.sunnuclear.com%252Fproducts%252Fsunscan3d%26a%3DSunSCAN%25E2%2584%25A2%2B3D%2BCylindrical%2BWater%2BScanning%2BSystem&a=SunSCAN%E2%84%A2+Zylindrisches+3D-Wasser-Scanning-System) zum ersten Mal live zu sehen sein. Während der gesamten ESTRO wird das Unternehmen am Stand von Sun Nuclear (Halle C 1010) folgende Produkte vorstellen: das SunSCAN 3D-System, SunCHECK™-Plattform (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3522707-1&h=3094260173&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3522707-1%26h%3D2007443584%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.sunnuclear.com%252Fsuncheck%26a%3DSunCHECK%25E2%2584%25A2%2BPlatform&a=SunCHECK%E2%84%A2-Plattform); neue CIRS-Lösungen, die das Sun Nuclear-Portfolio ergänzen, erweiterte Angebote für stereotaktische und MR-geführte Behandlungen sowie eine Reihe von Vorträgen und Produktvorführungen.Neues SunSCAN 3D-System Das neue SunSCAN 3D-System wird um 18:05 Uhr während des ESTRO-Eröffnungsempfangs vorgestellt und wird während der gesamten ESTRO am Stand von Sun Nuclear zu sehen sein. Das soeben veröffentlichte SunSCAN-System baut auf den Fähigkeiten des bahnbrechenden 3D SCANNER™-Wassertanks von Sun Nuclear auf und bietet schnellere, einfachere Arbeitsabläufe für die Inbetriebnahme und die jährliche Qualitätskontrolle sowie eine hochpräzise Dosimetrie für die wachsenden Anforderungen bei stereotaktischen Behandlungen. ESTRO-Teilnehmer sind zu Vorführungen des SunSCAN-Systems am Stand von Sun Nuclear eingeladen. Sie erhalten Einblicke in die schnelle Tankeinrichtung, eine schnellere AutoSetup™-Routine und die neue, intuitive SunDOSE™-Software.SunCHECK Platform Enhanced SaaS Option Live-Demonstrationen und Einblicke in die SunCHECK-Plattform werden während der gesamten ESTRO am Stand von Sun Nuclear zu sehen sein. Die SunCHECK-Plattform ist eine sichere, skalierbare Infrastruktur, die für die Anforderungen jedes Kliniktyps geeignet ist. Weltweit verlassen sich bereits mehr als 1.600 klinische Anwender auf die SunCHECK-Software für die zentralisierte, standardisierte Patienten- und Geräte-Qualitätssicherung ihrer Strahlentherapieprogramme. Dank der kürzlich veröffentlichten, erweiterten Cloud-gehosteten SaaS-Implementierungsoption für die SunCHECK-Plattform werden weniger Ressourcen für die Bereitstellung und den laufenden Support benötigt.Partnerschaften für Patientensicherheit Sun Nuclear und CIRS gehören jetzt beide zur Mirion Medical Gruppe. CIRS erweitert das Angebot von Sun Nuclear Quality Management um renommierte Gewebesimulationstechnologie, anthropomorphe Phantome und umfassende Test- und Verifizierungslösungen. Zu den am ESTRO-Stand von Sun Nuclear vorgestellten CIRS-Produkten gehören das STEEV™-Phantom, ATOM®-Phantome, MR Distortion and Image Fusion Head Phantom, Zeus™ MRgRT Motion Management QA Phantom und weitere.„Von der grundlegenden Inbetriebnahme mit unserem neuen SunSCAN 3D-System bis hin zum zentralisierten Qualitätsmanagement mit der SunCHECK-Plattform und allem, was dazwischen liegt, freuen wir uns, unser unvergleichliches und durchgängiges Qualitätssicherungs-Portfolio für Teams in der medizinischen Physik und Strahlentherapie vorstellen zu können", so Eric Schloesser, Präsident und CEO von Sun Nuclear. „Mit der Aufnahme des CIRS-Portfolios haben wir ein noch umfassenderes Angebot, das wir auf der ESTRO 2022 vorstellen werden."Clinical Insights ESTRO-Teilnehmer sind eingeladen, an dem Sun Nuclear Satellitensymposium Smarter Quality Management: Innovations & Insights teilzunehmen, das am 8. Mai, ab 13:00 Uhr im Hörsaal 11 stattfindet und Highlights zu den neuesten Entwicklungen im Qualitätsmanagement umfasst. Darüber hinaus werden während der gesamten Tagung am Stand von Sun Nuclear Produktdemonstrationen und klinische Erkenntnisse vorgestellt.Mehr über die vorgestellten Lösungen und das vollständige Vortragsprogramm am Stand und während des Sun Nuclear Lunch Symposiums erfahren Sie unter sunnuclear.com/estro (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3522707-1&h=2444552629&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3522707-1%26h%3D3086153416%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.sunnuclear.com%252Festro%26a%3Dsunnuclear.com%252Festro&a=sunnuclear.com%2Festro).Das SunSCAN 3D-System ist nicht auf allen Märkten erhältlich. CE-Kennzeichnung beantragt.Zurzeit ist die SunCHECK SaaS-Lösung nur für neue SunCHECK-Plattform-Kunden in zugelassenen Märkten verfügbar.Informationen zu Sun Nuclear Corporation Sun Nuclear, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Mirion Technologies, Inc. (NYSE: MIR) bietet innovative Lösungen für Strahlentherapie- und diagnostische Bildgebungszentren. Unser Ziel ist es, ein gesünderes Leben zu ermöglichen, indem wir uns für die Vermeidung, Erkennung und Behandlung von Krebs einsetzen. Mehr als 5.000 Krebszentren weltweit vertrauen auf unsere Dienste für ein unabhängiges, integriertes Qualitätsmanagement. Unser Schwerpunkt liegt auf fortlaufender Unterstützung, und wir haben uns darauf spezialisiert, die Einführung von Technologien erleichtern und Arbeitsabläufe und Ergebnisse verbessern, damit Mitarbeiter in der Gesundheitsversorgung echte Ergebnisse für die Sicherheit ihrer Patienten erzielen können. Besuchen Sie uns: sunnuclear.com. 