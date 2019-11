Sun Nuclear begrüßt führendes europäische Forschungskrankenhaus als SunCHECK(TM) Partner-Referenzstandort

Melbourne, Florida (ots/PRNewswire) - Das Hospital de la Santa Creu i Sant Pauimplementiert SunCHECK mit Schwerpunkt Risikomanagement für die StrahlentherapieSun Nuclear (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2653556-1&h=3775424254&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2653556-1%26h%3D1198926698%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.sunnuclear.com%252F%26a%3DSun%2BNuclear&a=Sun+Nuclear) gab heute bekannt, dass das Hospital de la Santa Creu i Sant Pau alsPartner-Referenzstandort für die SunCHECK(TM) Qualitätsmanagement-Plattform (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2653556-1&h=1939457565&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2653556-1%26h%3D860112394%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.sunnuclear.com%252Fsuncheck%26a%3DSunCHECK%25E2%2584%25A2%2BQuality%2BManagement%2BPlatform&a=SunCHECK%E2%84%A2+Qualit%C3%A4tsmanagement-Plattform) unter Vertrag genommen wurde. Das Krankenhaus schließt sich damit im Rahmendes Programms für SunCHECK-Partner-Referenzstandorte führenden Einrichtungenweltweit an und wird sich auf die Nutzung der Transitdosimetrie- undAutomatisierungsfunktionen von SunCHECK konzentrieren, um ein stärkeresRisikomanagement und eine höhere Effizienz für sein Strahlentherapie-QS-Programmzu erreichen.Die SunCHECK-Implementierung im Krankenhaus wird von Dr. Núria Jornet geleitet,einer angesehenen Medizinphysikerin in Europa und ehemaligen Vorsitzenden desPhysik-Ausschusses für ESTRO (European Society for Radiation Oncology). JedesJahr behandelt das Zentrum 2.000 neue Patienten unter 4 Linearbeschleunigern,mit einem Team von 9 Medizinphysikern, 3 Assistenzärzten für medizinische Physikund 8 Dosimetristen.Seit fast 20 Jahren verwendet das Hospital de la Santa Creu i Sant Pau diein-vivo-Dosimetrie mit Punktdetektoren als Teil seines klinischen Arbeitsablaufsfür alle Patienten. Mit dem Übergang zur IMRT, VMAT und SBRT in-vivo-Dosimetriewurden Punktdetektoren umständlich. Das Krankenhaus suchte nach einer Lösung,die Aufschluss über die Veränderungen in jedem Teil der Behandlung gibt und esermöglicht, auf effiziente Weise weiterhin ein zusätzliches Sicherheitsnetz fürseine Patienten zu schaffen. Gleichzeitig war das Hospital de la Santa Creu iSant Pau bestrebt, verschiedene Werkzeuge und Software zur Qualitätssicherungvon Maschinen in seiner Abteilung zu konsolidieren. Um diesen Anforderungengerecht zu werden, wurde die SunCHECK-Plattform implementiert.SunCHECK ist eine integrierte und automatisierte Qualitätsmanagement-Plattform,die dazu beiträgt, die QS-Workflows von Patienten und Maschinen zwischenMitarbeitern, Maschinen und Standorten zu standardisieren. DasSunCHECK-Patientenmodul umfasst alle Teile der Patienten-QS, die sich überPlanprüfungen, Sekundärprüfungen, Vorbehandlung, QS und in-vivo-Monitoringerstrecken. Das SunCHECK-Maschinenmodul integriert alle Anforderungen an dieMaschinen-QS, einschließlich praktischer, vorlagenbasierter, umfassender Tages-,Monats- und Jahres-QS, automatisierter Bildgebung, MLC- und VMAT-QS sowieDatentrends."Die Entwicklung von SunCHECK zur Transitdosimetrie steht im Einklang mitunserer Mission, unseren Patienten die bestmögliche und sicherste Behandlung zugarantieren. Je mehr wir die Qualitätssicherung an den Geräten rationalisierenkönnen, desto mehr Zeit haben wir, um Patienten zu behandeln und neue Technikeneinzuführen", so Dr. Núria Jornet, Senior Consultant am Hospital de la SantaCreu i Sant Pau, Abteilung Medizinische Physik.Als Partner-Referenzstandort wird das Krankenhaus die Entwicklung von BestPractices für den klinischen Einsatz unterstützen, bei der laufendenProduktentwicklung beraten und als regionale Ressource für die schnell wachsendeCommunity der SunCHECK-Anwender dienen."Wir freuen uns, einen so angesehenen Standort wie das Hospital de la Santa Creui Sant Pau als Partner-Referenzstandort für SunCHECK zu haben", so Jeff Simon,CEO von Sun Nuclear. "Dr. Jornet und ihr Team sind führend in den Best Practicesder Strahlentherapie-Qualitätssicherung in Europa. Ihr Beitrag zur Nutzung vonSunCHECK für ein stärkeres Risikomanagement wird für andere Abteilungen derStrahlentherapie, die dasselbe tun wollen, von unschätzbarem Wert sein."Informationen zum Hospital de la Santa Creu i Sant PauDas Hospital de la Santa Creu i Sant Pau bietet ein breites Spektrum anStrahlentherapie-Dienstleistungen für eine optimale Versorgung der Patienten inder Region Katalonien. Mit einem multidisziplinären Ansatz streben Ärzte,Medizinphysiker, Technologen für Strahlentherapie, Krankenpflegekräfte und einumfangreiches Support-Team nach der optimalen Diagnose, Behandlung und laufendenBetreuung jedes einzelnen Patienten.Informationen zur Sun Nuclear CorporationSun Nuclear erarbeitet innovative Lösungen für die Strahlentherapie, diediagnostische Bildgebung und die Patientenausrichtung. Unsere Mission ist es,ein gesünderes Leben zu ermöglichen, indem wir die Erkennung und Behandlung vonKrebs verbessern. Mehr als 5.000 Krebszentren weltweit vertrauen auf uns für einunabhängiges, integriertes Qualitätsmanagement. Durch kontinuierlicheUnterstützung erleichtern wir die Technologieeinführung und erzielen verbesserteArbeitsabläufe und Ergebnisse - sodass Gesundheitsdienstleister echte Erfolge inder Patientensicherheit erzielen können. Besuchen Sie uns: sunnuclear.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2653556-1&h=516490441&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2653556-1%26h%3D891510027%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.sunnuclear.com%252F%26a%3Dsunnuclear.com&a=sunnuclear.com). 