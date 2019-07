Sun Life: Heikles Investment oder sichere Bank?

An der Heimatbörse Toronto notiert Sun Life per 12.07.2019, 14:52 Uhr bei 54.77 CAD. Sun Life zählt zum Segment "Lebens- und Krankenversicherung".

Die Aussichten für Sun Life haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: Bei einer Dividende von 3,83 % ist Sun Life im Vergleich zum Branchendurchschnitt Versicherung (3,04 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht höher zu bewerten, da die Differenz 0,79 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Hold" ableiten.

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Sun Life beläuft sich mittlerweile auf 50,6 CAD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 54,75 CAD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +8.2 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 53,7 CAD. Somit ist die Aktie mit +1.96 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".

3. Analysteneinschätzung: Für die Sun Life sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 6 Buc, 2 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Sun Life-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Sun Life. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 54,6 CAD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um -0.27 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 54,75 CAD notierte. Dafür gibt es das Rating "Hold". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".