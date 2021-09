Sun Hing Vision: Ist jetzt alles möglich?

Der Kurs der Aktie Sun Hing Vision steht am 19.09.2021, 02:00 Uhr an der heimatlichen Börse Hong Kong bei 1.3 HKD. Der Titel wird der Branche "Bekleidung Accessoires & Luxusgüter" zugerechnet.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Sun Hing Vision von 1,3 HKD ist mit -7,8 Prozent Entfernung vom GD200 (1,41 HKD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 1,48 HKD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Sell"-Signal vorliegt, da der Abstand -12,16 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Sun Hing Vision-Aktie als "Sell" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

2. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Sun Hing Vision wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Sun Hing Vision auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

3. Fundamental: Die Aktie von Sun Hing Vision gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als überbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 35,54 insgesamt 55 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Textilien Bekleidung und Luxusgüter", der 22,86 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Sun Hing Vision?

Wie wird sich Sun Hing Vision nach der Corona-Krise weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Sun Hing Vision Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige Sun Hing Vision Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken