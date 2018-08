SunWah Kingsway Capital: Was macht der Markt?

Weitere Suchergebnisse zu "Instrument":

Per 17.08.2018 wird für die Aktie SunWah Kingsway Capital am Heimatmarkt Hong Kong der Kurs von 0,086 HKD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Investment Banking & Brokerage".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses SunWah Kingsway Capital auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von SunWah Kingsway Capital für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Daher erhält SunWah Kingsway Capital für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist SunWah Kingsway Capital insgesamt ein "Hold"-Wert.

2. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. SunWah Kingsway Capital liegt mit einem Wert von 19,34 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 20 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Institutional Financial Svcs" von 24,28. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Financials") liegt SunWah Kingsway Capital mit einer Rendite von -24,93 Prozent mehr als 36 Prozent darunter. Die "Institutional Financial Svcs"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 10,96 Prozent. Auch hier liegt SunWah Kingsway Capital mit 35,89 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.