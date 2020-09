SunView Software setzt mit der Software ChangeGear 8 neue Maßstäbe im IT-Service Management Umfeld

Tampa, Florida (ots/PRNewswire) - Der Anbieter von Enterprise Software bietet eine innovative neue Lösung mit personalisierter Benutzererfahrung und künstlicher IntelligenzSunView Software, einer der weltweit führenden Anbieter von IT-Service Management Software, bringt mit ChangeGear 8 eine neue Version seiner ChangeGear Produktfamilie auf den Markt. Mit der neuen Release bietet SunView Software eine "consumer-like-experience", die den Anwendern die Nutzung, das Navigieren und die Personalisierung der Plattform noch einfacher macht. Durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz und Machine-Learning werden relevante Informationen schneller nutzbar, Entscheidungsprozesse vereinfacht und Arbeitsschritte beschleunigt.Die Plattform bietet eine auf den einzelnen Nutzer maßgeschneiderte Bedienoberfläche die den Zugriff auf Services beschleunigen. Service-Kataloge, mehrere individualisierbare Self-Service Portale und Chatbots können auf die Anforderungen der jeweiligen Abteilung angepasst werden und so die tägliche Arbeit vereinfachen. Schnell und unkompliziert werden wiederkehrende Aufgaben mit wenigen Klicks gelöst. Die Anzahl der in der IT-Abteilung aufkommenden Service Anfragen und der damit verbundene Bearbeitungsaufwand können durch ChangeGear 8 deutlich reduziert werden.Ausgestattet mit SunView Software´s innovativer Willow(TM) AI Technologie, verfügt ChangeGear 8 über moderne Machine-Learning Funktionalitäten, die über alle Business Prozesse hinweg in der Handhabung unterstützen und Kontext abhängige Informationen liefern. Anwender profitieren von Lösungsvorschlägen, die Willow (TM) automatisiert zur Verfügung stellt. Die IT-Organisation erhält schnelle und durch Willow(TM) vorqualifizierte Entscheidungshilfen. Weiterhin ist eine Sentiment-Analyse erhältlich, um die Abarbeitung der Service Anfragen besser priorisieren zu können."Die Benutzerfreundlichkeit von ChangeGear macht es möglich, die Plattform weit über den Bereich des IT-Service-Managements hinaus einzusetzen. Letztlich ist eine Suite von Services in einer Anwendung", sagte Paul Higdon, Vice President für IT-Services bei Continuum Global Solutions.Besondere Funktionen in ChangeGear 8:- Individualisierung der Self-Service Portale und Service-Kataloge durch einfaches drag-and-drop- Personalisierte Chatbots für unterschiedliche Abteilungen innerhalb einer Organisation- Cognitive-Search Funktionalität, die Kontext abhängige Informationen zur Verfügung stellt- Verbesserter Change Kalender für vereinfachte Planung und Zusammenarbeit im Change-Management "Mit der neuen Generation von ChangeGear 8 setzen wir nicht nur neue Maßstäbe in der Technologie", sagt Seng Sun, CEO von SunView Software. "Diese Version bietet den Nutzern moderne und personalisierte Services. Mit ChangeGear 8 geben wir den Unternehmen mehr Möglichkeiten, ihre Services individuell und bestmöglich auf die Anforderungen ihrer Nutzer und Kunden abzustimmen."ChangeGear 8 ist ab heute weltweit verfügbar. Planen Sie eine Demo (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2903860-1&h=3940106129&u=https%3A%2F%2Fcontent.sunviewsoftware.com%2Fde-de%2Fdemo-center-schedule-a-demo-page&a=Planen+Sie+eine+Demo) für weitere Informationen.Über SunView Software:SunView Software, Inc. ist führender Anbieter von IT-Service Management Software mit deren Hilfe Unternehmen intelligente und bedarfsgesteuerte Service Umgebungen aufbauen können. Durch die einzigartige Nutzerführung und der leichten Handhabung verknüpft mit moderner AI/Maschine Learning Technologie, werden Anwender motiviert, die Möglichkeiten der ITSM Plattform auszuschöpfen und sorgen somit im Unternehmen für eine höhere Produktivität und höhere Kundenzufriedenheit. www.sunviewsoftware.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2903860-1&h=1106287718&u=http%3A%2F%2Fwww.sunviewsoftware.com%2F&a=www.sunviewsoftware.com)Pressekontakt:Laura Slade, lslade@sunviewsoftware.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1163104/SunView_Software_Logo.jpgOriginal-Content von: Sunview Software, Inc., übermittelt durch news aktuell