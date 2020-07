SunPower: Wird die Aktie jetzt zum Überflieger?

Weitere Suchergebnisse zu "SunPower":

Ganz selten sagen wir in den Trading-Tipps im RuMaS Express-Service „bestens“ einsteigen. Diese Ausnahme hatten wir am 07. Juli bei SunPower ISIN: US8676524064 gemacht und einen Stoppkurs für diesen Trade genannt. Während sich einige Solar-Aktien in den letzten Wochen verdoppelt haben, wie z. B. Vivint Solar aus den RuMaS Trading-Tipps, hat SunPower noch Nachholpotenzial.

