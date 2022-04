SunOpta-Aktie: Neuer Hauptsitz in Minnesota!

(NASDAQ:STKL) hat seinen neuen, 65.000 Quadratmeter großen globalen Hauptsitz und sein umweltfreundliches Innovationszentrum in Eden Prairie, Minnesota, eingeweiht. Die Fläche, die eine Pilotanlage und ein Forschungs- und Entwicklungszentrum umfasst, ist achtmal so groß wie der bisherige Standort des Unternehmens. Das Unternehmen erwartet, dass der Umzug sein Angebot an Co-Manufacturing, Eigenmarken, Inhaltsstoffen und Markenprodukten in allen Kategorien weiter ausbauen wird.