SunHydrogen: Die zähe Korrektur hält an

Die Aktie der SunHydrogen Inc. bildete am 20. Januar bei 0,295 Euro ein Hoch aus und ging anschließend in eine Korrektur über. Sie führte in der zweiten Februarhälfte dazu, dass der 50-Tagedurchschnitt signifikant unterschritten wurde. Seitdem hat die Abwärtsdynamik jedoch deutlich nachgelassen.

Dies gab die Bullen die Möglichkeit, insgesamt drei Angriffe auf den 50-Tagedurchschnitt zu starten. Zwar konnte der gleitende ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung