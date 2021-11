SunHydrogen: Das ist bedenklich!

Ende Oktober gelang es, die SunHydrogen-Aktie über den 50-Tagedurchschnitt ansteigen zu lassen. An dieser Aufgabe waren die Bullen im August und September mehrfach gescheitert. In einer kräftigen Aufwärtsbewegung konnte anschließend auch der 50-Wochendurchschnitt überwunden werden. In der Spitze drangen die Käufer bis auf 0,078 Euro vor.

Seit dem Hoch vom 4. November bestimmen jedoch neuerliche Verluste das Bild. Sie haben ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung