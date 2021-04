SunHydrogen: Wo bleibt der Kaufdruck?

Am 20. Januar beendete die Aktie der SunHydrogen Inc. den im November gestarteten Anstieg auf einem neuen Hoch bei 0,295 Euro. Es veranlasste die Anleger dazu, ihre Gewinne mitzunehmen, sodass der Kurs in eine Konsolidierung überging und einen neuen Abwärtstrend ausbildete. Er erreichte am 5. März ein Tief bei 0,061 Euro.

