SunHydrogen: Wird die Chance heute genutzt?

Im Winter setzte die Aktie der SunHydrogen Inc. zu einem hochdynamischen Anstieg an. Er ließ den Kurs bis zum 20. Januar auf ein neues Hoch bei 0,295 Euro vordringen. Seitdem befindet sich der Wert in einer Konsolidierung. Ein neuer Abwärtstrend hat sich ausgebildet und den Bullen ist es bislang noch nicht gelungen, diesen zu brechen.

