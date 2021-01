SunHydrogen: Viel Luft nach unten!

Zur Wochenmitte verliert die SunHydrogen-Aktie deutlich. Mit einem Tagesverlust von rund 10 Prozent schließt sich der Verlust jedoch nur nahtlos an die Vortage an. Denn seit einem Top bei 0,3 Euro am 20. Januar ist der Wert wieder auf dem Rückzug.

Aus charttechnischer Sicht keine Überraschung. Denn der Wert konnte sich seit November ausgehend von einem Niveau bei rund 0,023 Euro ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



