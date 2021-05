SunHydrogen: Neue Jahrestiefs sind zu erwarten

Die Aktie der SunHydrogen Inc. drang bis zum 20. Januar in der Spitze auf ein Hoch bei 0,295 Euro vor und ging anschließend in eine neue Abwärtsbewegung über. Sie führte in der zweiten Februarhälfte dazu, dass der 50-Tagedurchschnitt signifikant unterschritten wurde. Seitdem hat die Abwärtsdynamik nachgelassen, denn es gelingt den Bullen immer wieder, neue Angriffe auf den 50-Tagedurchschnitt zu starten.

