SunHydrogen: Die Bullen geben ordentlich Gas!

Die Aktie der SunHydrogen Inc. vollzieht seit Monaten eine zähe Seitwärtsbewegung entlang der Marke von 0,020 Euro. An diesem Bild hatte sich auch in der ersten Hälfte des Novembers nicht viel geändert, denn der Wert setzte seine unspektakuläre Seitwärtsbewegung unverändert fort.

Ein erstes Ausbruchssignal wurde am 3. November gesendet, als der Kurs kurzzeitig bis auf 0,029 Euro ansteigen konnte. Schnell ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung